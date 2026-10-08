Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un episodio crítico de congestión vehicular se vivió en la vía Bogotá-Girardot tras las intensas lluvias registradas en las últimas horas, las cuales provocaron la caída de un árbol en el kilómetro 41, cerca del punto conocido como La Nariz del Diablo, en jurisdicción de Melgar. De acuerdo con información entregada por la Concesión Vía Sumapaz, el incidente no solo causó bloqueos y dificultades en la movilidad, sino que además dañó el cableado eléctrico de la zona. Esta situación obligó a restringir provisionalmente el tránsito a un solo carril en el tramo de la vía Antigua, justo en la antesala de un puente festivo, un periodo caracterizado por el alto flujo vehicular.

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Las fuentes oficiales, como la Concesión Vía Sumapaz y la Policía de Tránsito y Transporte, reportaron que la emergencia fue atendida mediante la implementación de un plan de manejo de tráfico. A partir de las 8:25 de la mañana de este jueves 8 de octubre, se pusieron en marcha pasos alternos por el túnel Sumapaz, permitiendo la circulación controlada de vehículos en ambos sentidos de la vía. Estos pasos se habilitaron por intervalos de 30 a 45 minutos, según la cantidad de vehículos represados y el avance de las acciones en el lugar afectado, ajustándose de acuerdo con la evolución de la emergencia.

Mientras este plan operaba, se mantuvo habilitado un carril en el kilómetro 41, bajo supervisión constante de personal en la vía. Las cuadrillas trabajaron en la desconexión segura del tendido eléctrico dañado, el troceo y retiro del árbol caído, así como en la limpieza exhaustiva de la carretera para restaurar la circulación normal. Las autoridades hicieron énfasis en solicitar paciencia a los viajeros, anticipando demoras importantes en los desplazamientos habituales entre Bogotá, Melgar y Girardot, una situación que podría agravarse por el aumento de vehículos propio del puente festivo. Además, los conductores recibieron el recordatorio de seguir las indicaciones de los agentes de tránsito y respetar la señalización temporal, ya que la movilidad será monitoreada hasta finalizar completamente la atención en La Nariz del Diablo.

¿Qué medidas tomaron las autoridades para controlar la movilidad en la vía Bogotá-Girardot por la caída de un árbol?

Según la Concesión Vía Sumapaz y la Policía de Tránsito y Transporte, se implementó un plan de pasos alternos por el túnel Sumapaz, permitiendo la circulación en ambos sentidos de la vía mediante intervalos de 30 a 45 minutos, además de mantener habilitado un carril en el sitio afectado bajo el control de personal en la zona.

¿Por qué se presentan demoras en la vía Bogotá-Girardot cerca de La Nariz del Diablo?

De acuerdo con la información oficial citada, las demoras se deben a la caída de un árbol que afectó tanto la infraestructura vial como el cableado eléctrico, lo que obligó a restringir la circulación y coordinar los trabajos de retirada y limpieza, además de la regulación del tráfico durante un aumento de vehículos por el puente festivo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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