Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Paulo Andrés Restrepo Castrillón, conocido como alias ‘Petete’, junto con Willi Alejandro Vélez Sánchez, Sergio Hernández Parra (‘Chepe’) y Jaime Alberto Corrales Arango (‘Pólvora’), recibieron una condena de 32 meses de prisión. El fallo se derivó de un preacuerdo con la Fiscalía, en el que aceptaron su responsabilidad por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, según informó El Diario. La decisión fue avalada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Belén de Umbría y representa la sanción contra estos cuatro hombres por su vinculación con la comercialización de drogas en ese municipio.

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La investigación revela un entramado en el que cada persona cumplía funciones específicas dentro del negocio ilícito. De acuerdo con la Fiscalía, alias ‘Petete’ era el responsable de obtener la droga. Para ello, se desplazaba hasta la vía La Virginia-Viterbo para recibir los estupefacientes y transportarlos hasta Belén de Umbría. Además, se le atribuye portar armas y ejercer amenazas hacia los consumidores, exigiendo que le compraran exclusivamente a su grupo.

En el caso de alias ‘Pólvora’, la evidencia señala que se encargaba de producir y vender tusi, una sustancia sintética. Este procesado solo vendía tusi a personas de confianza y restringía el acceso a desconocidos, fijando el precio de la dosis —denominada ‘manilla’— en 50.000 pesos.

Por su parte, alias ‘Chepe’ tenía el rol de distribuir basuco, otra droga ilícita, gestionando ventas tanto en la zona rural de Belén de Umbría como a través de entregas a domicilio, por un monto de 10.000 pesos por dosis.

La operación policial que concluyó con la captura de los cuatro procesados ocurrió el 25 de abril de 2026. Fue encabezada por la Sijín de la Policía de Risaralda, después de que una fuente humana, quien se identificó como consumidora, alertara sobre la existencia de red de ventas ilegales y diera detalles de la dinámica de distribución. Los allanamientos permitieron decomisar diversas sustancias: Paulo Andrés Restrepo fue detenido con 25 bolsas de cocaína, mientras que en otro domicilio se hallaron dosis de tusi, 2CB y cocaína a cargo de Vélez Sánchez y Hernández Parra. Finalmente, alias ‘Pólvora’ fue capturado completando el operativo.

El preacuerdo alcanzado evitó la realización de un juicio formal, lo que facilitó para los procesados una sentencia directa por comercio ilegal de sustancias, en línea con las disposiciones judiciales colombianas.

¿Cómo operaba la red de microtráfico desmantelada en Belén de Umbría?

La red estaba compuesta por cuatro hombres que asumían roles diferenciados: uno recibía y trasladaba la droga, otro producía y vendía tusi solo a personas de confianza, mientras que un tercero se dedicaba a la venta de basuco tanto en zonas urbanas como rurales, detalló la Fiscalía durante el proceso, con base en la información facilitada por una fuente humana consumidora.

¿Por qué los implicados aceptaron un preacuerdo con la Fiscalía?

Los cuatro hombres decidieron aceptar el preacuerdo con la Fiscalía para evitar ir a juicio, lo que agilizó el proceso y les permitió recibir una condena directa por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, como quedó registrado en la decisión del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Belén de Umbría.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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