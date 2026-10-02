Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El concejal Jorge Bolívar enfrenta una denuncia por un presunto delito de carácter sexual, una acusación que él mismo confirmó y de la que ha manifestado su rechazo categórico. De acuerdo con las declaraciones del cabildante, asumirá su defensa en el marco del proceso judicial y ha pedido que el caso sea resuelto por las autoridades pertinentes. Bolívar expresó su respeto hacia la mujer que lo denunció y solicitó que los hechos se aclaren dentro de los escenarios jurídicos establecidos, reiterando la importancia de que las instituciones sean las encargadas de determinar la verdad en este caso, según lo citó El Nuevo Día.

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En su pronunciamiento, Jorge Bolívar negó de forma enfática los señalamientos, señalando que, según su versión, no existe evidencia que respalde la acusación de agresión sexual en su contra. Añadió que, hasta el momento, no se ha presentado ningún examen médico, toxicológico o patológico que corrobore los hechos que se le atribuyen. Bolívar sostuvo que durante los hechos denunciados había otras personas presentes, quienes, de acuerdo con su declaración, podrían aportar información relevante sobre lo ocurrido.

El concejal también reconoció que mantuvo una relación previa con la mujer que presentó la denuncia, pero negó haber incurrido en la conducta señalada. En sus palabras: “Quien les habla hoy acá, Jorge Bolívar, es inocente de todo esto que hoy se nos acusa”, enfatizando su postura y su decisión de demostrar su versión de los hechos ante los tribunales.

Bolívar manifestó su preocupación acerca de cómo este tipo de denuncias pueden afectar la imagen pública y el entorno familiar de los acusados antes de que exista una decisión judicial en firme. Pese a esto, resaltó su confianza en que será el proceso judicial el que determinará finalmente las responsabilidades o la inocencia en este caso. Sostuvo ante los medios: “Jorge Bolívar, es inocente de todo esto que hoy se nos acusa y así estaremos en los estrados judiciales demostrando la inocencia por mí, por mi familia, por mis hijos”.

Hasta el momento, los hechos permanecen bajo investigación oficial y serán las autoridades judiciales quienes definan lo sucedido y las posibles consecuencias legales para las partes involucradas.

¿Qué pruebas presentó Jorge Bolívar para defenderse de la denuncia?

Jorge Bolívar, según lo declarado por él mismo y citado por El Nuevo Día, aseguró que no existe ninguna prueba médica, toxicológica ni patológica que respalde la acusación en su contra. Además, afirmó que había otras personas en el lugar de los hechos que podrían aportar información relevante, pero no se mencionó la existencia de pruebas físicas pendientes por aportar.

¿Cómo podría afectar una denuncia por delito sexual la imagen de un concejal?

De acuerdo con las declaraciones de Jorge Bolívar, una denuncia por delito sexual puede tener un impacto significativo en la imagen pública y la vida familiar del acusado antes de que un proceso judicial determine responsabilidades. Esto demuestra la importancia de que la justicia actúe con rigurosidad y que se respete la presunción de inocencia mientras las autoridades esclarecen los hechos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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