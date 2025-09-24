Fue el representante Andrés Forero el que anunció en sus redes sociales que la “Clínica Shaio cierra servicios a los pacientes de la intervenida Nueva EPS”, lo que deja una gran preocupación en sus más de 5 millones de usuarios en el centro del país, principalmente.

La Shaio es una de las clínicas más importantes del país, especialmente para pacientes que sufren de temas cardiacos o que han sometidos a implantes. Aunque hay muchas otras especialidades, los que están en estos procesos médicos están muy preocupados ante esta decisión.

En el texto, señalan que la decisión se tomó “debido a la crítica situación generada por el reiterado y prolongado incumplimiento en los pagos de parte de la Nueva EPS”.

El documento muestra todos los pagos hechos en los últimos meses y allí es evidente cómo ha crecido la cartera mes a mes. De hecho, en junio llama la atención que de 6.967’599.498 pesos facturados, la Nueva EPS solo pagó 8’933.349. Aunque, cabe señalar, que en otros meses abonar más, pero eso fue insuficiente para cubrir la deuda. Esto se suma a las otras preocupantes cifras reveladas anteriormente.

Así es como la Shaio confirma esta decisión:

.@ClinicaShaio cierra servicios a los pacientes de la intervenida Nueva EPS. De marzo de 2024 a agosto de 2025 la cartera pasó de $51.556 M a $92.400 M.

El pasado junio solo le pagaron $8 M cuando la facturación mensual es de $8.000 M. Avanza la criminal “crisis explícita”. pic.twitter.com/LhAJplqWgO — Andrés Forero CD #1️⃣0️⃣1️⃣ (@AForeroM) September 24, 2025

Así las cosas, la Nueva EPS se enfrenta a un nuevo revés, uno más en la larga lista desde que fue intervenida en el Gobierno. De hecho, ha llamado poderosamente la atención todo lo que ha pasado con esta EPS, que es una de las más grandes del país.

Ahora se espera que el agente interventor tome una medida que ayude a solucionar otro de los muchos problemas en los que ha estado la Nueva EPS desde que el Gobierno tomó el mando.

