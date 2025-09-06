Un nuevo escándalo por tráfico de influencias amenaza con desestabilizar el panorama político colombiano. Este sábado 6 de septiembre se conocieron chats que involucran a altos funcionarios y congresistas que habrían pedido puestos en la Dian.

Personajes como Alfredo Saade, Armando Benedetti, Efraín Cepeda y el magistrado de la Corte Constitucional Vladimir Fernández son salen salpicados en las conversaciones de WhatsApp reveladas por Semana.

La investigación judicial incluye 11 cuadernos y múltiples folios con chats de WhatsApp, que ya están en poder de la Corte Suprema de Justicia. Según las filtraciones, los mensajes exponen gestiones irregulares en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en las que se habrían favorecido nombramientos y contratos a cambio de favores políticos.

El caso está bajo revisión de la magistrada Cristina Lombana, quien examina posibles responsabilidades penales de al menos 65 congresistas y excongresistas, varios de ellos activos dentro del círculo de confianza del presidente Gustavo Petro. Esta situación complica aún más el entorno institucional del Ejecutivo, pues algunos implicados ocupaban o aún ocupan cargos estratégicos.

La magnitud de las pruebas presentadas por la revista ha llevado a que el caso sea calificado como una posible red de clientelismo político estructurado dentro del aparato estatal. El avance de la investigación judicial será clave para definir el alcance de las responsabilidades y las posibles sanciones disciplinarias y penales.

¿Qué dicen los chats extraídos del celular de Luis Carlos Reyes?

Los diálogos, que ya hacen parte del expediente, muestran a un Alfredo Saade, antes de ser jefe de gabinete de Petro, pidiendo un nombramiento y hasta envió una hija de vida el 20 de noviembre de 2022, a las 12:47 p. m., de acuerdo con el citado medio.

Alfredo Saade: Un abrazo.

Alfredo Saade: Me gustaría visitarte en tu despacho por favor.

Luis Carlos Reyes: Hola Alfredo.

Luis Carlos Reyes: Claro que sí.

Luis Carlos Reyes: Si te parece cuadremos con mi jefe de gabinete.

Alfredo Saade: (Reenviado). Si usted habla con el director, sería de decirle que, si hay posibilidad de nombrarme en calidad de Asignado, como están ahora la mayoría de directores.

Alfredo Saade: Abrazos Luis Carlos bendiciones.

Alfredo Saade: Hermano eso lo podríamos hacer para Cúcuta?

Alfredo Saade: Gracias.

Alfredo Saade: Hoja de vida Orlando PDF.pdf • •3 pages •<attached: 00000064-Hoja de vida Orlando PDF.pdf>

Pedidos de Benedetti a Luis Carlos

Al actual ministro del Interior, Armando Benedetti también aparece en las capturas de pantalla y, de la misma manera, envió documentos de personas que quería que se contrataran.

Armando Benedetti: Feliz noche Señor Director, con base a la conversación sostenida, le hago estas iniciativas para su consideración:

Directora de la DIAN en Barranquilla: Dra: Nancy Patricia Holguín.

Director de Impuestos Barranquilla: Dr: Alejandro Gutiérrez Casas.

Director de Aduana Cartagena: Dr: Mario Olea Vega, te anexo las HV

Armando Benedetti: (Reenviado) mi hoja de vida Nanci Patricia enero 24 2022.pdf • •4 pages •

Armando Benedetti: ALEJANDRO GUTIERREZ CASAS_HOJA DE VIDA.pdf • •3 pages

Armando Benedetti: HOJA DE VIDA MARIO OLEA VEGA JUL 2022.pdf •

Efraín Cepeda, expresidente del Senado también solicitó cargos en la Dian

En el escándalo no solo estarían implicados funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro, sino también miembros de la oposición como Efraín Cepeda, expresidente del Senado.

El 31 de agosto de 2022, a las 10:54 a. m., Cepeda envió un ahoja de vida:

Efraín Cepeda: Hoja de vida Bladimir.pdf • •7 pages.

Según los mensajes de WhatsApp en poder de SEMANA, Reyes no dio respuesta a ese mensaje.

Efraín Cepeda: Mi apreciado Dorector (sic) gusto en saludarte es Efraín Cepeda.

Efraín Cepeda: Te quería preguntar si podemos canalizar algunas donaciones de bienes decomisados para unas comunidades con muchas necesidades?

Luis Carlos Reyes: Senador, cómo le va?

Luis Carlos Reyes: Claro que sí.

Luis Carlos Reyes: Con Alex estamos organizando precisamente este tema.

Luis Carlos Reyes: Usted tiene el contacto de ella, cierto?

Luis Carlos Reyes: •<attached: 00000009-Alexandra Rizo.vcf>

Efraín Cepeda: Sí mil gracias, yo la llamo favor cuéntale, un abrazo y feliz navidad !!

De acuerdo con la revista, la lista es larga y hasta el actual magistrado de la Corte Constitucional, Vladimir Fernández, también hizo lo mismo cuando era secretario jurídico de la presidencia.