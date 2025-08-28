Cartagena, que tendrá un cable aéreo turístico, tiene la intención de poner a disposición de todos los habitantes un transporte acuático, teniendo como “autopista acuática” la bahía de la capital del departamento de Bolívar, que funcionaría con estaciones, al estilo del sistema metro, y que empezaría a hacer la prueba piloto en diciembre de 2025.

El alcalde la ‘Ciudad amurallada’, Dumek Turbay, dio detalles de este proyecto en el evento internacional ‘Rivercity’, organizado por la Alcaldía de Montería, en el que señaló que su plan de desarrollo tiene como principal objetivo fortalecer el turismo y, por lo mismo, entre sus planes está hacer el Gran Malecón del Mar y modernizar a Cartagena con el nuevo sistema de transporte público.

“Mucha gente me pide más calles y vías, pero es el resultado de toda una vida dándole la espalda al agua. Teniendo tantos cuerpos de agua, caños, canales y lagunas sin ser usadas como vías fluviales y la bahía como una gran autopista. Pero esa concepción la vamos a cambiar, transformando imaginarios y modernizando a la ciudad”, declaró el funcionario en el evento, de acuerdo con el diario.

Cómo funcionaría nuevo transporte acuático en Cartagena

En su intervención, el mandatario local presentó la embarcación que funcionaría para transportar a los pasajeros y explicó que este nuevo sistema tendría paradas en los puertos de La Bodeguita, Bazurto, Bocagrande, Cerros de Albornoz, Tierra Bomba y Punta Arena.

Agregó que cada embarcación tendrá capacidad para transportar a 40 personas y contarán con rampas para facilitar el ingreso de personas con sillas de ruedas y movilidad limitada.

A principios de agosto de 2025, la Alcaldía de Cartagena estuvo en una mesa de colaboración organizada por la Cooperación Internacional Cartagena y la agencia alemana de cooperación GIZ Colombia en el que se hicieron propuestas sobre las rutas acuáticas para el nuevo transporte púbico.

Con la modernización del sistema de transporte terrestre y la implementación del sistema acuático se busca transformar la movilidad en Cartagena, dándole un papel más estratégico al agua como eje central del desarrollo urbano y económico de la ciudad.

