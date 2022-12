El caso, hablando de moda, tiene mucha tela por cortar todavía. Y es que luego del escándalo para la tienda Jon Sonen, por el momento en el que la Policía sacó esposada a la mujer mientras tenía a su bebé en brazos, sigue causando reacciones.

Recientemente, el empresario Jon Sonen aseguró que sí le pagó la liquidación a la mujer que reclamaba por sus prestaciones legales, pero no solo eso, sino que se le dieron todas las condiciones y prestaciones legales mientras estuvo embarazada.

“Esas acreencias laborales están completamente canceladas […]. El volante de pago está por 3 millones de pesos y, por una disputa de una demanda laboral, la señora no ha podido tener acceso a ese dinero. En las redes sociales se dice que la deuda es por 2 millones de pesos y el pago está por 3 millones de pesos”, dijo el empresario.

Sin embargo, Norelys Álvarez salió al paso, amplió su versión de lo sucedido y desmintió al empresario. Según ella, no le cumplieron con pagos y condiciones. Además, tomaron determinaciones arbitrarias con su sede de trabajo, pues se tendría que ir de Cartagena.

Más allá de que Sonen contó por qué la despidió, dijo que le dio todas las garantías y que en su momento hizo una consignación por 3 millones de pesos por su liquidación, la mujer se sostiene en que el trato con ella fue injusto.

Norelys Álvarez habló con Pulzo y señaló que el problema viene desde el año 2020, cuando le puso tutela esa firma porque no la tenía afilada a seguridad social.

Álvarez le dijo a este medio que, a pesar de estar embarazada, pasaron varios meses para que la afiliaran a una EPS. Que el proceso solo se dio cuando se presentó una emergencia en el punto de ventas y se vio en líos porque nadie respondía.

Acá un fragmento de la tutela que, según ella, interpuso:

Esta es la sentencia del Juzgado Sexto de Cartagena:

Álvarez señala que ganó la tutela y que la afiliaron al régimen subsidiado de salud cuando ya tenía unos 5 meses de gestación, pero lamenta que nunca le garantizaron nada durante su embarazo.

De hecho, menciona que le pagaron la licencia de maternidad cuando su bebe tenía 6 meses de edad. En su diálogo con este portal aseguró que se sintió desamparada pues su embarazo era de alto de riesgo y, según ella, se le estaba negando su derecho a la salud.

Exempleada de Jon Sonen denuncia más irregularidades

Después de muchos líos legales y contractuales, la mujer sostiene que se reintegró a sus labores, pero que la mandaron a vacaciones. Se las tomó, pero al volver le dieron un lapso adicional, dice ella “con la promesa de una bonificación”.

Cuando regresó, le mandaron una carta de traslado que, según ella, nunca le ofrecieron, a Yopal Casanare.

Ella no aceptó la oferta y agregó que no le dieron más alternativas. Además, no quería irse a Yopal, pues su círculo está en Cartagena y no podía irse al Casanare a empezar una nueva vida porque, según ella “la empresa no paga puntualmente”.

“No me puedo ir, ganado el mínimo, con una niña de seis meses y un niño que está estudiando”, lamentó.

En ese sentido se refirió a los pagos que Sonen dice haber hecho por tres millones de pesos, pero también desmintiéndolos.

“Nunca se me notificó de pagos o de consignaciones de la liquidación”, argumentó.

“No sé por qué se encarga de decir esas cosa. No quiero perjudicar a nadie. Quiero que se me pague lo justo y que él deje de dice cosas que no son”, reiteró en la entrevista.

Así pues, manifiesta que sí hubo una consignación, pero por dos millones de pesos, que ella no quiso firmar porque el monto que esperaba era de 4’467.000 pesos.

Finalmente, aseguró que el caso seguirá y que hay definida una nueva audiencia donde recalcará que el señor Sonen no ha respondido la demanda. Será el 9 de diciembre.