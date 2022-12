Se siguen conociendo testimonios de personas que aseguran no haber recibido el pago de su seguridad social mientras trabajaron para el empresario barranquillero Jon Sonen.

(Vea también: ¿Quiénes son los dueños de Jon Sonen? Tienda de ropa saltó a la fama por reclamo de mujer)

La controversia se desató con el video en el que una mujer (en compañía de sus dos hijos pequeños) fue hasta uno de los negocios de la marca a reclamar su liquidación, pero que fue esposada y sacada por la Policía.

Aunque el dueño de la compañía salió a aclarar lo sucedido, e incluso aseguró estar al día en todos los pagos, todo parece indicar que el problema no es nuevo y varios exempleados han pasado por situaciones similares.

En los casos conocidos en las últimas horas, las personas aseguraron no haber recibido pagos a la seguridad social, motivo por el cual el Ministerio de Trabajo cerró el local ubicado en Cartagena, donde evidenciaron dicho incumplimiento con actuales trabajadores.

Uno de los exempleados del empresario, identificado como Pedro Ruíz, no dejó pasar por alto la discusión desatada en los últimos días y expuso la situación que le ocurrió con la empresa, donde trabajó por alrededor de 7 años, según le contó a La W Radio.

El hombre afirmó que una vez se percató de las anomalías en sus pagos fue a confrontar a Sonen, quien en una actitud arrogante admitió no cumplir con sus obligaciones. Así lo registró en un audio, compartido en la emisora, donde quedó grabada la conversación que sostuvieron entre sí.

—Tiene que responder por las obligaciones de nosotros. ¿Usted está cumpliendo? No está cumpliendo. Yo me veo ahogado, lo que pasa esa que aquí nadie tiene los pantalones para decirle esas cosas a usted— aseguró Ruiz inicialmente.

—Usted no está ahogado. Se enferma, le da un dolor de estómago y dice: ‘Estoy grave’— respondió Sonen, de acuerdo con lo publicado por el mismo medio.

—Yo necesito que usted me pague mi seguridad social porque no puedo seguir trabajando— reiteró el extrabajador de la compañía.

—No, no. Si yo te la pago, también vas a estar bacaneado […]. Así yo te pague la seguridad social, la raíz de tu problema es que no tienes disposición ni actitud para nada— contestó el empresario a modo de reclamo.

—Póngame todo al día para que me sienta tranquilo de que mis hijos tienen un seguro— suplicó el Ruíz, quien se escuchó tranquilo pese a los gritos del que era su jefe en ese tiempo.

Lee También

Este sería solo uno de los varios casos que existirían con exempleados, ya que en la misma cadena radial hablaron otras dos personas que tuvieron los mismos inconvenientes.

“La eps me decía que estaba suspendida y por eso tuve que pasar la tutela, el fallo salió a mi favor y tuvieron que pagar, pero inmediatamente me pasaron un preaviso y me sacaron de la empresa”, aseguró en el medio Iveth Carballo, una de las afectadas.