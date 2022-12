La marca fue fundada en 1998 por Jon Sonen, un empresario y diseñador barranquillero que tiene varias tiendas de ropa en centros comerciales de Cartagena, Bogotá, Barranquilla, Cúcuta y otras ciudades del país.

En 2021, Sonen contó a El Espectador cómo surgió la idea de fundar esa marca de ropa que tiene varios locales en diferentes regiones del país.

“Es una gran pasión que he tenido desde siempre, por eso no he podido dejar la dirección de marca. Aquí es donde se crea y nace todo, desde escoger la tela y los botones hasta sacar una prenda completa. Lo que nace de todo el proceso creativo, que hasta la fecha sigo liderando”, señaló Sonen en ese momento.

En esa ocasión, el empresario señaló cuáles son algunas claves que daba para potenciar una empresa que atravesó duros momentos con la pandemia de coronavirus.

“Creo que la perseverancia y la actitud hacia el trabajo. A mi favor siempre he tenido la experiencia y, por supuesto, me he sentido muy agradecido con esta industria. Al final del día, la gente reconoce la calidad y a toda una marca que los ha acompañado a través de generaciones con el vestuario”, agregó el empresario en esa entrevista.

Sonen hablaba de cómo su empresa había superado el mal momento y estaba creciendo dejando un buen nombre en la industria textil en el país.

Casi dos años después, la tienda está bajo el ojo del huracán por un video que muestra a una extrabajadora protestando en un local de Cartagena. Allí se ve cómo ella es arrestada mientras carga a su hijo pequeño.

Jon Sonen explica qué pasó con extrabajadora que protestó en una tienda en Cartagena

El empresario habló en Blu Radio este miércoles 30 de noviembre y contó cómo se dio el caso de la mujer venezolana que trabajó en una tienda y que reclamaba una supuesta liquidación.

Sonen indicó que la mujer siempre tuvo pretensiones de liquidación que no eran las que tenía la empresa. Por eso, se dio la protesta y el arresto que quedó en video.

“Ella tuvo pretensiones de liquidación. Ella no quiso firmar la carta de liquidación. Ella nunca entendió los valores. El valor de su liquidación era de 4’600.000 pesos. Tuvimos un proceso y terminando su contrato iniciamos el proceso”, expresó Sonen en esa emisora.

El empresario señaló en ese medio que la mujer nunca firmó la liquidación porque pedía más plata y por eso no le habían pagado todo el dinero. Agregó que a la mujer se le dieron 1,4 millones de pesos, se le pagó la licencia de maternidad y su seguridad social.