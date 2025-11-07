Los días 20 y 21 de noviembre, Cali acogerá el primer Congreso de Defensa Jurídica del Estado, un espacio que, según la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), busca fortalecer las capacidades institucionales en materia de gestión jurídica, impulsar la prevención del daño antijurídico y promover una cultura de solución amistosa de conflictos dentro del sector público.

De acuerdo con la ANDJE, el encuentro se convertirá en el principal escenario del país para el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas en defensa jurídica pública. También servirá para articular los esfuerzos de las entidades del orden nacional y territorial en torno a los propósitos del Sistema de Defensa Jurídica del Estado (SDJE), una estrategia orientada a consolidar una defensa más coordinada, eficiente y basada en datos.

La ANDJE destacó que esta cita académica servirá para impulsar la colaboración entre los equipos defensores del Estado, fomentar el uso de tecnologías aplicadas al análisis jurídico y reforzar la gestión territorial en materia de defensa pública. Durante los dos días de actividades, se desarrollarán paneles y conferencias magistrales a cargo de expertos nacionales e internacionales.

Según la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), los temas incluirán la gerencia jurídica pública, la defensa jurídica inteligente, la prevención del daño antijurídico, la protección de los derechos humanos y los retos del SDJE en las regiones.

El evento está dirigido a servidores públicos, abogados del Estado, representantes de entidades territoriales, y contará con la participación de miembros de la Asociación Latinoamericana de Abogados del Estado (ALAP) y firmas jurídicas internacionales.

Para la ANDJE, el primer Congreso de Defensa Jurídica del Estado se proyecta como un hito para la gestión pública en el ámbito jurídico. Con este espacio, la entidad promueve una visión moderna y colaborativa del litigio estatal, en la que la prevención, la solución amistosa y el conocimiento compartido se convierten en pilares para proteger el patrimonio público y fortalecer la confianza ciudadana.

