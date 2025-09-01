La polarización y la desinformación se han convertido en graves amenazas para la democracia en Colombia. Frente a este desafío, se abrió la convocatoria #JóvenesLíderesDIP Generación 2025, un programa impulsado por Grupo SURA y liderado por la consultora Ethos BT.

La iniciativa busca capacitar a jóvenes entre 15 y 28 años con experiencia en liderazgo para que fortalezcan sus habilidades en pensamiento crítico, comunicación responsable y ciencias del comportamiento, con el fin de combatir la manipulación y promover una sociedad más informada.

El proyecto DIP es pionero en Colombia en contar con evidencia científica sobre cómo reducir la vulnerabilidad frente a noticias falsas.

Sus investigaciones, publicadas incluso en la revista del MIT PNAS Nexus, demostraron que sus herramientas disminuyen en un 30 % la susceptibilidad a la desinformación, además de reducir la deshumanización y la intolerancia a la ambigüedad.

Hasta la fecha, ha beneficiado a más de 135.000 personas mediante videos educativos, tests de sesgos, series web y herramientas interactivas.

Los jóvenes seleccionados accederán a formación exclusiva, recursos de alfabetización digital y una red nacional de liderazgo juvenil.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 9 de septiembre de 2025 en www.somosdip.com, ofreciendo una oportunidad única para contribuir activamente a la construcción de una Colombia más democrática y resiliente.

