Leidy, una vendedora informal de 30 años, conmovió al relatar en el pódcast Vamos pa’ eso el violento ataque que sufrió el 29 de agosto en la carrera Séptima, en el centro de Bogotá, a manos de dos ciudadanas extranjeras, Natalia y Natacha Blanco.

La agresión, captada en un video en vivo de TikTok mientras promocionaba su emprendimiento Spicy Gummies, fue motivada por disputas territoriales en el espacio público. Entre golpes, patadas y amenazas con un objeto filoso, Leidy expuso un drama que va más allá de la violencia física: un entorno de hostigamiento y omisión institucional que la dejó desprotegida.

Leidy, madre de una niña pequeña y exadministradora de una discoteca, llevaba seis meses vendiendo dulces en el centro cuando el conflicto escaló. Según narró en el pódcast, conducido por el abogado Juan José Castro Muñoz, la popularidad de su negocio atrajo la hostilidad de las agresoras, quienes reclamaban el espacio como propio.

“El conflicto empezó cuando a mi hermano le hacían fila y decían que las tapábamos. Intentamos soluciones, pero eran personas conflictivas”, explicó. La situación empeoró con la viralización de sus videos en redes: “Perfiles falsos me amenazaban: ‘Ahorita que la vea en el centro, va a ver’, ‘Cuando le dañe la carita, no diga nada’”.

El día del ataque, mientras Leidy transmitía en TikTok, Natalia la abordó por la espalda: “Siento una cachetada y me gritan: ‘¿Tú qué haces grabándome?’”. En el forcejeo, ambas cayeron al suelo, donde Natalia la sujetó del cabello y Natacha le propinó patadas, incluida una en la cara que le reventó la boca por sus ‘brackets’.

“Sentí algo filoso, no eran solo uñas, me chuzaron”, relató Leidy, quien sospecha que usaron un objeto punzante. La agresión dejó heridas en su rostro y cuello, y requirió dos días de hospitalización.

Vendedora agredida en el centro de Bogotá relata acoso que sufrió

Leidy denunció un historial de acoso: “Un chico, que vi hablando con ellas, me amenazó en el parqueadero: ‘Mejor no vuelva a la Séptima’”. A pesar de buscar una medida de protección, la respuesta fue desalentadora: “Me dicen que no ha llegado ninguna solicitud”.

La historia de Leidy encontró eco en el ‘influenciador’ ‘La Firma’, quien, junto al centro comercial Neos, le entregó un local para retomar su negocio en condiciones seguras.

Mientras la Fiscalía investiga a las agresoras, identificadas como ciudadanas extranjeras, el caso de Leidy visibiliza los retos de los vendedores informales en Bogotá: una lucha diaria marcada por la precariedad, la violencia y la esperanza de un futuro digno.

