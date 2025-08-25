Una de las soluciones de movilidad que se han presentado en los últimos años en Bogotá han sido las bicicletas de Tembici, las cuales están ubicadas en varios puntos de la ciudad, hay normales como eléctricas y permiten moverse de un punto a otro con precios competitivos.

Sin embargo, este sistema ha tenido momentos bastante retadores en los últimos meses, ya que ha sido víctima de la inseguridad y la atención a los vehículos ya no es la misma, así que hay muchos descompuestos o que no funcionan de la mejor manera.

Ante esto y con el ánimo de no dejar morir un sistema que ha ayudado a miles a lo largo de los últimos años, se tomó la decisión de buscar soluciones para evitar la inseguridad, pero eso puede incomodar a muchos.

Qué va a pasar con las estaciones de Tembici

Por medio de un comunicado oficial compartido por las redes sociales del sistema de transporte, se dio a conocer que como primera medida se restaurarán varias estaciones para fortalecer la seguridad, pero mientras se cumple con el objetivo estas estarán cerradas.

“En conjunto con el Gobierno de Colombia, estamos reforzando la seguridad de nuestras bicicletas y estaciones y, por ello, cerca de 150 estaciones serán desactivadas temporalmente para validación de la solución desenvuelta”, explicó la compañía.

Y agregó: “El sistema sigue activo y el cronograma de reactivación será divulgado en nuestros canales oficiales”.

De esta manera, las personas tendrán menos lugares para parquear las bicicletas, lo cual se puede convertir en un problema, pero lo cierto es que solo será una medida temporal mientras se mejora la seguridad y se logra una mejor experiencia para los usuarios de la capital.

Cuánto cuestan los planes de Tembici

Vale la pena recordar que los precios de los planes para andar en estas bicicletas son:

Viaje único: 4.850 pesos por 15 minutos. Cada minuto extra en bicicleta normal es 150 pesos y en eléctrica, 300 pesos.

Anual: 248.900 pesos.

Mes power: 47.550 pesos.

Mensual: 34.650 pesos.

