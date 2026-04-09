Hubo conmoción entre los conductores que iban por la avenida Ciudad de Cali de Bogotá, luego de reportarse que un taxista que iba por dicha vía falleció dentro del vehículo en el que se movilizaba. El incidente, según las autoridades de tránsito, ocurrió poco antes de las dos de la tarde de este jueves 9 de abril.

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Según lo que informaron las entidades del Distrito y grupos en redes sociales, el incidente se presentó en el sentido sur-norte del corredor mencionado, y cerca de la calle 26 (avenida El Dorado), occidente de la ciudad.

Según la página de ‘X’, @PasaenBogota, el conductor habría sufrido un infarto mientras manejaba, aunque la razón de su deceso aún está pendiente de esclarecerse. El taxi quedó a un costado de la vía, aunque no alcanzó a haber un choque, pese a la grave situación que pasó su chofer.

Al lugar llegaron autoridades de tránsito, que cerraron un carril para hacer las respectivas investigaciones de lo que pasó. En el lugar se puso cinta amarilla mientras agentes del CTI hacían la inspección.

Además, las unidades de tránsito llegaron al lugar para evitar que el tráfico por este corredor vial colapsara.

[01:53 p.m.] #GestiónDelTráfico | Se realiza cierre vial de un carril de la Av Cali con Calle 25G, sentido sur-norte, por labores de investigación. 🔵 Agentes civiles en el punto, apoyan la gestión del tráfico. pic.twitter.com/JlEKcMDeo1 — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) April 9, 2026

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