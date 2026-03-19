La capital colombiana ha comenzado a integrar tecnología de vanguardia en sus esquemas de protección ciudadana con la llegada de robots humanoides que ya custodian espacios públicos y privados. Estos dispositivos, que lucen uniformes oficiales, forman parte de una nueva estrategia de las empresas de seguridad para fortalecer la prevención del delito mediante el uso de inteligencia artificial.

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Uno de los protagonistas de esta transición es el robot conocido como “Vicente, el guarda de la gente”. Este humanoide no solo realiza labores de vigilancia, sino que interactúa directamente con los transeúntes para explicarles cómo la tecnología está transformando el sector.

Según sus propias intervenciones, el objetivo no es sustituir el factor humano, sino hacer que la seguridad sea mucho más precisa, eficiente e inteligente a través de herramientas avanzadas.

El despliegue de estos equipos ha causado una reacción positiva entre los bogotanos, especialmente en niños y familias que se acercan con curiosidad al verlos recorrer los pasillos de centros comerciales y las zonas comunes de algunos conjuntos residenciales. Sin embargo, más allá de la novedad visual, su funcionamiento interno está diseñado para tareas críticas de monitoreo.

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Miguel Ángel Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Seguridad (Andiseg), explicó que estos robots operan bajo un enfoque estrictamente preventivo. Gracias a sus algoritmos de inteligencia artificial, los dispositivos tienen la capacidad de identificar patrones de comportamiento sospechoso y emitir alertas tempranas de forma autónoma.

En cuanto a sus especificaciones técnicas, los robots están equipados con cámaras de alta definición que transmiten video en vivo las 24 horas del día. Esta señal se envía directamente a centros de control remotos, permitiendo una comunicación en tiempo real y un registro constante de lo que sucede en su entorno, lo que robustece la vigilancia en los puntos donde han sido asignados.

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