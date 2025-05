En medio del auge de la tecnología que se está viviendo actualmente, la fabricación de robots que adelanten tareas que normalmente hacen los humanos de una forma más rápida y eficiente ha crecido considerablemente, pues la mayoría están programados para solucionar errores, mejorar procesos y más.

Sin embargo, muchas personas le temen a estos dispositivos porque está la creencia que con el tiempo podrían conseguir una inteligencia propia y eso se convertiría incluso en un riesgo para la humanidad.

De hecho, ya han pasado varios ejemplos de que los robots se salen de control y atacan a las personas a su alrededor, lo que hace crecer aún más el miedo en la comunidad.

Qué pasó con el robot en China

Es más, recientemente se dio a conocer un video grabado en China, en el que dos hombres están programando a un robot, pero este de repente se descontrola y comienza a mover fuerte sus brazos para atacar justamente a los dos programadores.

En medio de esa situación tan tensionante, uno de los hombres logra evadir los golpes del robot para rodearlo y desconectarlo, acabando así con el momento que no dejó daños mayores.

Este es el video:

En china otro robot descendió a la locura y empezó a atacar a sus maestros

Lo tuvieron que desconectar

Muy normal todo pic.twitter.com/Vv7jDP8hW9 — ElBuni (@therealbuni) May 2, 2025

Este video despertó una gran preocupación en muchas personas, ya que consideran que en algún momento esa pérdida de control puede ser mucho peor y las consecuencias serían mucho más graves.

Lee También

¿Los robots van a llegar a ser autónomos en algún momento?

De hecho, cabe destacar que los robots ya están alcanzando cierto grado de autonomía, especialmente en tareas específicas como conducir vehículos, hacer cirugías o patrullar espacios. La autonomía implica que pueden tomar decisiones sin intervención humana, basadas en sus sensores, algoritmos y entrenamiento.

Esto mismo significa que se pueden presentar algunos riesgos, pero no porque asuman una inteligencia propia, sino por tres factores que involucran a los seres humanos, los cuales son:

Errores de programación o mal diseño : un robot autónomo puede tomar decisiones peligrosas si su sistema no está bien calibrado.

: un robot autónomo puede tomar decisiones peligrosas si su sistema no está bien calibrado. Mal uso por humanos : robots armados o sistemas de vigilancia pueden ser utilizados con fines autoritarios o militares.

: robots armados o sistemas de vigilancia pueden ser utilizados con fines autoritarios o militares. Impacto social y económico: el reemplazo de trabajadores humanos por máquinas ya es un tema delicado.

Ahora, por eso mismo es que se requieren de ciertas acciones para que los robots sean siempre un aliado y no un riesgo para la humanidad, pero en eso deben entrar los gobiernos, las grandes compañías de tecnología y más. Es más, algunas de las acciones que se recomiendan tomar para que esto no se convierta en un problema son:

Regulación internacional.

Diseño ético y responsable de IA.

Transparencia y supervisión humana.

En conclusión, la autonomía de los robots puede traer beneficios enormes, pero también riesgos si no se maneja con cuidado. El peligro no es tanto que los robots “se rebelen”, sino que actúen de formas no alineadas con nuestros valores.

