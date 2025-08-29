En la mañana de este viernes se registró un violento robo en una droguería de Colsubsidio ubicada en la carrera 15 con 108, un sector bastante transitado mientras que el sol alumbra.

Pero eso no les importó a los ladrones que con arma en mano entraron hasta este local y amenazaron a la cajera y a las demás personas presentes. Según dieron a conocer en Caracol Radio, los ladrones rompieron las vitrinas y se llevaron diferentes artículos, además del dinero.

Los presentes señalaron que la Policía tardó un poco en llegar y, por tal razón, no hay rastro de los ladrones que cometieron este delito antes de las 9 de la mañana.

Este hecho se suma a los otros hurtos que han sucedido en diferentes partes de la capital. Esta misma semana se conoció que muy cerca de allí, sobre la carrera 19 con calle 127, robaron un local del reconocido gastrobar Mono Bandido. De este robo se sabe que unos hombres armados entraron al local y le quitaron sus pertenencias a varias personas que estaban allí consumiendo algunas bebidas.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un primer balance de qué está sucediendo en esta zona de Bogotá, pero se suma a los hechos que provocan desazón y percepción de inseguridad en cualquier parte de la capital.

