En la noche de este miércoles 28 de agosto hubo un robo masivo a mano armada en el gastrobar Mono Bandido, ubicado en la carrera 19 con calle 127, en Usaquén, en el norte de Bogotá, según informó la Policía Metropolitana. El atraco, que ocurre en momentos en que la ciudad enfrenta un incremento importante en los delitos de este tipo, desató gran indignación en la ciudadanía por la forma en la que ingresaron los delincuentes, según informó Noticias Caracol.

Ese día, cerca de las 8:20 p. m., cuatro hombres armados ingresaron al citado establecimiento y despojaron a sus clientes de sus pertenencias personales. Según versiones de testigos desplegadas en redes sociales, alrededor de 20 personas habrían sido víctimas del hurto, de acuerdo con el noticiero.

“No teníamos idea de lo que estaba pasando hasta que vimos a los hombres armados, pedían nuestras pertenencias y amenazaban con usar la fuerza si alguien se oponía”, relata una de las víctimas, citada por el informe periodístico.

Lo que se sabe de los delincuentes es que, según reportó una de las víctimas en la entrevista, los ladrones huyeron en dos motocicletas de alto cilindraje. Las autoridades se encuentran en la actualidad recopilando evidencias, entrevistando a las víctimas y revisando cámaras de seguridad con el fin de dar con el paradero de los delincuentes.

El comandante de la estación de Policía de Usaquén, Teniente Coronel Ricardo Chávez Camargo, informó que se han activado rutas de observación y trazabilidad para individualizar a los sospechosos. De igual manera, reportó que mantienen contacto constante con las víctimas para facilitar la recuperación de los objetos robados.

Dicho negocio, que tiene varias sedes en Bogotá, se conoce porque es un lugar donde las personas solteras pueden ir a conquistar a través de servilletas, lo que aumenta las posibilidades de conocer a una media naranja. Al parecer, en el momento en que ocurrió el robo, solamente había 20 personas en un local que tiene un aforo hasta de al menos 300 clientes.

