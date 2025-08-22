Un nuevo hecho de violencia sacudió la localidad de Usme, en el sur de la capital, donde un mayor de la Policía Nacional resultó herido luego de ser despojado de su arma de dotación por un delincuente, quien posteriormente le disparó.

(Vea también: Descarada reacción de novio de Laura Blanco al ser capturado: soltó risa y quedó en video)

La víctima fue identificada como el mayor Luis Pinto, subcomandante de la estación de Policía de la localidad. Según las autoridades, el oficial se encontraba en servicio cuando fue abordado por un sujeto que logró arrebatarle su arma y dispararle en circunstancias que aún son materia de investigación.

Tras el ataque, se desplegó un operativo en la zona que culminó con la captura del agresor, quien fue interceptado tras una rápida persecución por unidades de la Policía.

Lee También

#Atención Un mayor de la Policía resultó herido luego de que un delincuente le robara su arma de dotación y le disparara en la localidad de Usme. El oficial, identificado como el mayor Luis Pinto, subcomandante de la estación de la localidad, está siendo atendido. Tras una… pic.twitter.com/AQM9dpT2Cv — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 22, 2025

(Vea también: A vendedores ambulantes de Bogotá les cambiarán negocio con carros que no se habían visto)

El mayor Pinto fue trasladado a un centro asistencial, donde recibe atención médica. Aunque su estado de salud es reservado, las autoridades confirmaron que se encuentra estable.

La Policía Metropolitana de Bogotá condenó el hecho y aseguró que continuará con las investigaciones para esclarecer completamente lo sucedido y determinar si el agresor tiene antecedentes judiciales o vínculos con bandas criminales de la zona.

* Pulzo.com se escribe con Z