Ladrones se metieron de cabeza en carro que iba en trancón en Bogotá, más exactamente en la avenida Caracas, con diagonal 48 sur, sentido norte – sur, mostrando el descaro al que llegan estas personas que no respetan la integridad ni los bienes de los ciudadanos que tratan de ganarse la vida honestamente con trabajo y sacrificio.

Por cosas como estas es que muchos bogotanos han optado por defenderse con cualquier tipo de arma para evitar que los vándalos hagan de las suyas y pasen por encima de la gente. No obstante, este tipo de medidas suele dejar llenos de problemas a quienes usan estos recursos, lo que abre el debate sobre lo que se debe y no se debe hacer ante estos escenarios en la capital colombiana.

En el video que fue compartido por el periodista ‘Gato’ Gómez, de Olímpica Stereo, se aprecia que un Chevrolet Spark se encuentra en un trancón, cuando es abordado por tres hombres que le rompen la ventana con lo que parece ser una bujía, haciendo que este se desmorone por completo en solo segundos, dejando el espacio perfecto para cometer su fechoría.

Posteriormente, los tres sujetos se turnan para meterse de cabeza entre el vehículo para robar al conductor. A medida que uno iba entrando, los otros dos estaban pendientes de que no llegara nadie. De esta forma, terminaron su acto y salieron corriendo, mientras que el coche avanzó un poco en el trancón y sin el auxilio de nadie.

¿Qué carros se roban más en Bogotá?

El robo de vehículos a motor se mantiene como un grave desafío para la seguridad en Bogotá. Con un promedio de seis carros o camionetas hurtados diariamente en la capital, la delincuencia organizada ha intensificado su accionar. Según cifras de CarroYa con corte a septiembre de 2025, esta modalidad de hurto afecta considerablemente a los propietarios. Las marcas y modelos más apetecidos por los delincuentes a nivel nacional, y con marcada incidencia en la capital, suelen ser vehículos como el Chevrolet Spark, el Aveo, y camionetas de alta gama como la Toyota Prado, Fortuner y Hilux, que son robados tanto para ser desguazados y vender sus autopartes en el mercado negro, como para ser utilizados en otros actos delictivos o ser vendidos en países vecinos.

La situación es igual de alarmante en el segmento de motocicletas. Hasta septiembre de 2025, se han registrado 534 robos de motos, lo que subraya el alto riesgo que enfrentan los motociclistas. Este tipo de vehículos, especialmente aquellos de cilindrajes populares y de fácil comercialización de piezas, son los principales objetivos. Entre los modelos más buscados por los ladrones se encuentran la Bajaj Boxer CT 100, la Suzuki Gixxer, y la Yamaha FZ, modelos que lideran las listas de hurto. El robo de estos vehículos no solo implica una pérdida patrimonial, sino que también aumenta la percepción de inseguridad, siendo estas motos utilizadas a menudo para cometer otros delitos de alto impacto, como el fleteo.

