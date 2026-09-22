Por: Portal Bogotá

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La Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, ha implementado este año una significativa transformación en la manera en la que se reconoce la trayectoria cultural en la capital del país. El proceso, denominado "Vida y Obra 2026", se rediseñó para fortalecer la diversidad de perspectivas del sector cultural y así garantizar un reconocimiento más integral a quienes han dedicado décadas a enriquecer la memoria y el desarrollo artístico de Bogotá. De acuerdo con la información de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, se suma este año una nueva etapa de selección y la conformación de un Comité de Selección compuesto por tres figuras con amplia experiencia: Raúl Parra, Bertha Quintero y Luis Daniel Castro.

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La iniciativa se consolida a través de una Invitación Cultural, ampliando las posibilidades de participación y fortaleciendo el proceso de selección gracias a la inclusión de diferentes saberes del ámbito cultural. El objetivo central es reconocer a personas mayores de 65 años, sean artistas, gestores culturales o investigadores, tanto colombianos como extranjeros nacionalizados, cuya trayectoria haya ofrecido aportes sustanciales al desarrollo cultural de Bogotá. Se establecen dos categorías: Vida y Obra Artística, y Vida y Obra en Gestión Cultural, cada una de ellas con un reconocimiento económico de 70 millones de pesos.

El proceso de selección se dividió en dos rondas. La primera estuvo a cargo de integrantes del Banco de Personas Expertas, quienes preseleccionaron 25 trayectorias entre los 41 habilitados de 74 inscritos, distribuidos en 16 para Vida y Obra Artística y nueve en Gestión Cultural. En la segunda ronda, el Comité de Selección evalúa bajo dos criterios principales: la Contribución a la Cultura, que valora aportes a los campos artísticos, culturales y patrimoniales de Bogotá, y la Conexión con el Contexto, que examina cómo el trabajo de los candidatos dialoga con su entorno social y político.

Los jurados seleccionados para esta edición representan la riqueza de la vida cultural bogotana desde distintas áreas. Raúl Parra, con su amplia experiencia en danza, investigación y memoria, Bertha Quintero, referente en gestión cultural, política y música desde la antropología, y Luis Daniel Castro, actor dedicado al teatro comunitario y la creación colectiva, aportan una visión completa que garantiza la valoración desde distintas formas de hacer cultura.

La esencia de “Vida y Obra” reside no solo en el reconocimiento a la trayectoria, sino en destacar cómo esos recorridos han influido e impulsado la transformación cultural de Bogotá. El proceso valora la capacidad de permanencia, el legado y el impacto de décadas de oficio artístico, gestión y trabajo comunitario. Para conocer los galardonados, la Secretaría de Cultura dará a conocer los nombres próximamente en sus redes sociales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las categorías de la Invitación Cultural Vida y Obra 2026 en Bogotá?

La Invitación Cultural Vida y Obra 2026 está dividida en dos categorías principales. La primera es Vida y Obra Artística, que reconoce trayectorias sobresalientes en cualquier disciplina artística con influencia en el arte, la cultura o el patrimonio de Bogotá. La segunda, Vida y Obra en Gestión Cultural, está orientada a quienes han impactado barrios y comunidades mediante liderazgo, coordinación o desarrollo de proyectos culturales. Cada categoría entregará un incentivo económico de 70 millones de pesos.

¿Quiénes conforman el Comité de Selección para el reconocimiento Vida y Obra 2026?

El Comité de Selección de Vida y Obra 2026 está integrado por Raúl Parra, bailarín e investigador en historia de la danza; Bertha Quintero, antropóloga, gestora cultural y música; y Luis Daniel Castro, actor y director teatral. Estos tres expertos aportan diferentes perspectivas que enriquecen la valoración de las trayectorias, garantizando un proceso de selección basado en la diversidad y la experticia en el sector cultural de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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