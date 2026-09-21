Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá registra un avance relevante en materia de seguridad urbana, según los recientes informes presentados por la Policía de Bogotá y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Durante la última semana, las autoridades realizaron 18 acciones de registro y allanamiento orientadas a combatir la delincuencia organizada en cuatro localidades estratégicas: Bosa, Santa Fe, San Cristóbal y Los Mártires. Estos operativos se desarrollaron como parte de la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, que agrupa esfuerzos interinstitucionales para reducir los índices de inseguridad.

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Uno de los casos más destacados fue la captura de dos integrantes del grupo ‘Las Tomaseras’, quienes, según la investigación desarrollada tras los hechos ocurridos en febrero de 2025, habrían suministrado sustancias tóxicas a un ciudadano con el fin de dejarlo indefenso y poder despojarlo de sus pertenencias. Lamentablemente, esta acción terminó en la muerte de la víctima por la reacción a los fármacos. Tras meses de seguimiento, las autoridades lograron ubicar y detener a las presuntas responsables en diligencias simultáneas en Bosa y Santa Fe. Ahora deberán responder ante la justicia por los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo con hurto agravado y calificado.

Otro punto relevante de la ofensiva policial se registró en la localidad de San Cristóbal. Allí, la Policía de Bogotá desplegó unidades por aire y tierra para ejecutar de manera simultánea cinco operativos, que permitieron la captura de dos sospechosos y la incautación de cuatro armas de fuego. Entre ellas destaca una subametralladora modificada para aumentar su capacidad letal, oculta en una caja y que, según las autoridades, era utilizada para actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de estupefacientes y el porte ilegal de armas de fuego.

Además de las capturas y decomisos de armas, los operativos permitieron recuperar seis patinetas eléctricas que, según las denuncias, habían sido hurtadas y posteriormente halladas en locales dedicados a la reparación de estos vehículos. El valor de estos artículos asciende a 25 millones de pesos. El balance general de la ofensiva incluyó la incautación de 20 armas de fuego, más de 35 kilogramos de estupefacientes, 73 teléfonos celulares y más de 41 millones de pesos en efectivo.

La Policía de Bogotá y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia recuerdan la importancia de denunciar hechos contrarios a la convivencia o actos delictivos a través de la Línea de Emergencias 123, canal fundamental para avanzar en la lucha contra el crimen y fortalecer la seguridad de la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los resultados de los operativos policiales en Bogotá en septiembre de 2026?

Los recientes operativos policiales en Bogotá arrojaron como resultado la captura de 37 personas, la incautación de 20 armas de fuego, más de 35 kilos de estupefacientes, 73 celulares, 41,2 millones de pesos en efectivo y la recuperación de artefactos como patinetas eléctricas reportadas como hurtadas, según la información divulgada por la Policía de Bogotá y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

¿Por qué son relevantes los delitos de homicidio agravado y hurto agravado y calificado en el caso de ‘Las Tomaseras’ en Bogotá?

Estos delitos son especialmente relevantes porque reflejan la gravedad de las conductas atribuidas al grupo ‘Las Tomaseras’, quienes presuntamente usaron sustancias tóxicas para dejar indefenso a un ciudadano, causándole la muerte e intentando hurtar sus pertenencias. El concurso heterogéneo de homicidio agravado y hurto agravado y calificado implica que los hechos tienen un impacto social y judicial mayor, ya que involucran la afectación directa a la vida y el patrimonio de las víctimas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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