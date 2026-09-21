Por: Portal Bogotá

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Bogotá continúa avanzando en el fortalecimiento de su infraestructura para asegurar el suministro efectivo de agua potable a sus habitantes, especialmente a través del programa "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa", según información oficial publicada por la Alcaldía de Bogotá. En este marco, próximamente se instalarán dos nuevas válvulas en la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) Tibitoc, una de las instalaciones clave para el abastecimiento de la capital y algunos municipios aledaños.

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La ejecución de estas obras implica cambios operativos importantes en el sistema de distribución. Según los técnicos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), será necesario aumentar el caudal proveniente de la Planta Francisco Wiesner y disminuir el que se transporta desde Tibitoc durante los trabajos. Dichos ajustes podrían provocar variaciones temporales en el color del agua, aunque, de acuerdo con los mismos especialistas, estos cambios no afectan su potabilidad ni su idoneidad para el consumo humano.

La coloración, que podría ser especialmente visible en municipios como Cajicá y Chía, así como en sectores del norte y occidente de Bogotá, corresponde a áreas ubicadas entre la calle 119 y el límite norte de la ciudad, y entre la calle 127 y la Autopista Sur. La zona delimitada se extiende desde los Cerros Orientales hasta el río Bogotá, cubriendo zonas residenciales y comerciales de alta densidad poblacional.

Las labores de instalación de válvulas están programadas para desarrollarse durante el mes de octubre. Sin embargo, la EAAB advierte que el momento en que se presentará el mayor cambio en el color del agua sería entre el 22 de septiembre y el 2 de octubre, fechas en las que se recomienda a la ciudadanía estar especialmente atenta.

La EAAB ha compartido claras recomendaciones para quienes experimenten coloración en el agua. Pide informar a través de la línea ciudadana Acualínea 116 o por las redes sociales de la entidad. Además, recomienda dejar correr el agua hasta que recupere su color normal y verificar la transparencia antes de lavar ropa blanca. También solicita no alarmarse ante la presencia de operarios abriendo hidrantes, pues estas acciones son maniobras controladas de limpieza de las redes.

La empresa agradece la comprensión de la ciudadanía y destaca que estas labores preventivas son fundamentales para garantizar la seguridad y eficiencia del suministro de agua a Bogotá y su entorno.

¿Por qué puede cambiar el color del agua durante las obras en Tibitoc y es seguro consumirla?

Durante los trabajos de cambio de válvulas en la PTAP Tibitoc, los movimientos y ajustes en el caudal de agua pueden remover sedimentos en las tuberías, lo que genera cambios de color. De acuerdo con la EAAB, estos cambios no afectan la potabilidad del agua, por lo que sigue siendo apta para el consumo, aunque se recomienda dejar correr el agua hasta que vuelva a ser incolora.

¿Qué recomendaciones entrega la EAAB ante el cambio de color del agua en Bogotá?

La EAAB solicita informar cualquier caso de coloración inusual mediante la Acualínea 116 o sus redes sociales, y recomienda dejar correr el agua hasta que sea transparente. Además, insta a la ciudadanía a verificar el color antes de lavar ropa blanca y a permitir que los operarios abran hidrantes, ya que esto hace parte del proceso de limpieza y mantenimiento de la red de distribución.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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