En medio de las situaciones de orden público en Bogotá, hubo una escena que quedó registrada en vivo en la televisión nacional en la que oficiales de la ley aparecieron incumpliéndola frente a las cámaras.

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Agentes de tránsito sorprendieron a dos uniformados de la policía mientras circulaban en su motocicleta sobre un andén exclusivo para peatones y ciclistas. Este inesperado suceso ocurrió durante un operativo de control rutinario hecho en la Avenida de las Américas, por la localidad de Kennedy (ver mapa).

Lo más llamativo de lo sucedido es que se presentó precisamente en uno de los reportes por parte de Efraín Arce en Noticias RCN en la mañana de este miércoles 5 de mayo de 2026 desde la capital colombiana.

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“Esto es en vivo y en directo”, remarcó el reportero sobre un hecho que no solo no pasó desapercibido, sino que se convirtió en un punto de referencia sobre la aplicación de las normas de tránsito.

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La comunidad presente celebró la acción de las autoridades viales, resaltando que la ley debe aplicarse para todos los ciudadanos sin distinciones. Los testigos grabaron con sus teléfonos móviles el momento exacto en que los agentes exigieron la documentación a los oficiales.

Uno de los policías intentó justificar la imprudencia argumentando el fuerte congestionamiento vehicular que afectaba la zona en ese instante. Sin embargo, los funcionarios de tránsito mantuvieron una postura firme y sancionatoria frente a la peligrosa maniobra hecha por los uniformados.

Incluso, un ciclista que estaba en la zona aseguró que los oficiales venían en ese espacio de manera indebida desde un trayecto largo. “Desde Abastos viene por la ciclorruta”, aseveró.

Las autoridades recordaron que invadir estas zonas restringidas pone en grave peligro a los actores viales más vulnerables del sistema. Este operativo busca recuperar el espacio público y garantizar la seguridad de quienes caminan o utilizan la bicicleta diariamente en Kennedy.

Las sanciones por este tipo de infracciones incluyen multas costosas e incluso la inmovilización inmediata del vehículo involucrado, sin aceptar ninguna excepción. El respeto a las normas de convivencia constituye un deber fundamental de cada ciudadano, incluyendo a los miembros de la fuerza pública.

¿Cuál es la multa para motociclistas por ir en espacio peatonal?

Circular en moto por andenes, ciclorrutas, puentes peatonales o zonas verdes en Colombia no solo es ilegal: en 2026 provoca una de las sanciones económicas más costosas del Código Nacional de Tránsito. La multa puede ser de más de $ 1’200.000.

Cuando un motociclista circula por un andén puede ser sancionado bajo dos infracciones distintas del Código Nacional de Tránsito. La primera es la C.24, específica para motocicletas, con una multa de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes. En 2026, esa sanción equivale a aproximadamente $875.445 pesos colombianos.

La segunda infracción aplicable es la D.05, que corresponde a la circulación indebida por espacios peatonales y aplica a cualquier vehículo, incluyendo motos. Esa falta equivale a 30 salarios mínimos legales diarios vigentes, superando los $ 1’260.000.

Las autoridades de tránsito pueden aplicar cualquiera de las dos, según el caso. La C.24 como norma general para motociclistas, y la D.05 como infracción específica por circulación en zonas peatonales.

Anteriormente la infracción implicaba la inmovilización de la motocicleta en patios oficiales, pero esa medida fue derogada. Actualmente la sanción más frecuente es la imposición del comparendo económico.

Durante 2025, la Secretaría Distrital de Movilidad realizó 1.409 operativos y impuso 17.650 comparendos por esta conducta. En el primer bimestre de 2026 ya se registraban 3.306 comparendos, con un incremento del 84% frente al mismo periodo del año anterior.

En los primeros meses de 2026, cerca de 2.416 motocicletas fueron inmovilizadas durante los operativos y más de 6.700 conductores recibieron sanciones.

El infractor tiene cinco días hábiles para hacer un curso pedagógico de seguridad vial y obtener un descuento del 50 % sobre el valor de la multa. Entre el día seis y el día veinte puede acceder a un descuento del 25 %.

Entre enero y febrero de 2026, 37 peatones murieron y 404 resultaron heridos en siniestros viales. En 6 de cada 10 muertes, una motocicleta estuvo involucrada.

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