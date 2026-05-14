Las autoridades de la capital colombiana investigan un lamentable suceso ocurrido en la noche de este miércoles 13 de mayo. Un joven uniformado, perteneciente al Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Nacional, fue hallado sin vida dentro de una de las sedes de la institución, causando conmoción entre sus compañeros y familiares.

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De acuerdo con los reportes entregados por Blu Radio y Noticias Caracol, la tragedia se registró en las instalaciones ubicadas en la calle sexta con avenida Caracas. El protagonista de este fatídico hecho fue identificado como Julián David Benítez, un patrullero de apenas 19 años de edad.

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Según la reconstrucción preliminar de los hechos, Benítez habría iniciado su turno de servicio con normalidad. Tras recibir su arma de dotación reglamentaria, el uniformado se dirigió hacia la zona de los baños alrededor de las 8:15 p. m. Al notar que el joven no salía ni respondía a los llamados, sus compañeros ingresaron al lugar, donde lo encontraron con una herida mortal.

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Aunque las causas exactas del fallecimiento están bajo estricta reserva sumarial, versiones extraoficiales han comenzado a circular dentro de la institución. Algunos uniformados, en testimonios entregados fuera de micrófonos a los medios citados, señalaron que la presunta carga laboral excesiva a la que están sometidos los miembros de este grupo especializado podría haber influido en el estado emocional del joven.

Según lo narrado por los policías, había mucha carga laboral, lo que habría podido influir en el desenlace de este lamentable acontecimiento.

Hasta el momento, la Policía Metropolitana de Bogotá no ha emitido un pronunciamiento oficial detallando lo sucedido, por lo que se espera un comunicado en las próximas horas que aclare las circunstancias de modo, tiempo y lugar.

Las autoridades correspondientes hicieron el levantamiento del cadáver y la recolección de pruebas para determinar si se trató de un accidente o de una decisión autoinfligida. Por ahora, el caso permanece bajo investigación mientras la familia de Julián David Benítez espera respuestas sobre la partida prematura del joven patrullero.

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