Un ciudadano denunció haber sido víctima de un presunto caso de ‘paseo millonario’ en Bogotá, luego de salir a compartir en un establecimiento del norte de la ciudad. Según su testimonio, delincuentes lo habrían drogado y retenido durante varias horas mientras vaciaban sus cuentas bancarias.

El afectado relató su caso en Noticias Caracol, donde explicó que la noche de los hechos había salido a comer y a tomarse una cerveza en un lugar reconocido de la capital. Tras pagar la cuenta, asegura que perdió completamente la memoria de lo ocurrido.

De acuerdo con su denuncia, los delincuentes habrían accedido a su información personal y financiera para realizar varias transacciones. Inicialmente hicieron un retiro cercano a 50 millones de pesos, seguido de otro de 20 millones de pesos.

La víctima también señaló que los responsables tramitaron un crédito digital por más de 10 millones de pesos, deuda que actualmente aparece a su nombre. Posteriormente, habrían retirado el resto del dinero a través de diferentes cajeros automáticos.

El hombre indicó que durante el tiempo en que estuvo bajo efectos de la sustancia fue trasladado por distintos puntos del sur de la ciudad, incluyendo Kennedy, Bosa e incluso el municipio de Soacha. Días después despertó en un hospital sin recordar con claridad lo sucedido.

En total, el monto del dinero sustraído superaría los 80 millones de pesos.

Hasta el momento, los responsables del hecho no han sido identificados. La víctima pidió a las autoridades avanzar en la investigación y también hizo un llamado a las entidades financieras para reforzar los controles de seguridad, con el fin de evitar que este tipo de delitos sigan afectando a los ciudadanos.

