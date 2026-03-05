Un violento asalto se registró en un estudio de modelos del barrio Castilla, en la localidad de Kennedy, suroccidente de Bogotá, donde tres trabajadores fueron retenidos, golpeados y amordazados por un grupo de delincuentes que logró ingresar al lugar tras engañar a las víctimas con una supuesta entrevista de trabajo.

De acuerdo con información revelada por Citytv, el hecho ocurrió en la noche del lunes cuando cuatro personas —dos hombres y dos mujeres— llegaron al inmueble afirmando que participarían en un proceso de selección laboral para trabajar en el establecimiento.

Sin embargo, una vez lograron entrar al lugar, cambiaron su comportamiento y comenzaron el asalto.

Según el testimonio de los trabajadores, uno de los atacantes sacó un arma de fuego e intimidó a una de las modelos que se encontraba en el sitio, mientras otro de los implicados reducía al resto de los empleados. Posteriormente, los tres trabajadores fueron obligados a ingresar a una habitación del inmueble, donde permanecieron retenidos bajo amenazas.

Una de las víctimas, cuya identidad se mantiene en reserva, relató que el momento fue especialmente angustiante por la agresividad de los asaltantes. Durante el robo, uno de los empleados fue golpeado con el arma mientras le exigían entregar dinero y pertenencias.

“Es una escena muy traumática. Uno no sabe en qué momento pueden hacerle algo”, expresó uno de los afectados al recordar lo ocurrido.

Mientras las víctimas permanecían amarradas dentro de la habitación, los delincuentes recorrieron las instalaciones del estudio y se llevaron diversos objetos de valor.

De acuerdo con los testimonios, los responsables hurtaron dinero en efectivo, teléfonos celulares, joyas, equipos tecnológicos y otros elementos que se encontraban en el establecimiento.

Las pérdidas económicas superarían los 50 millones de pesos, según estimaciones preliminares de los trabajadores afectados.

El asalto se prolongó por cerca de 30 minutos, tiempo durante el cual los delincuentes registraron diferentes áreas del lugar antes de abandonar el inmueble.

Tras la huida de los responsables, uno de los trabajadores logró liberarse de las ataduras y posteriormente ayudó a sus compañeras. Luego salió en busca de ayuda a un establecimiento cercano para alertar a personas del sector y pedir que se notificara a las autoridades.

Luego de lo ocurrido, las víctimas manifestaron su preocupación por la violencia con la que actuaron los asaltantes y pidieron que se adelanten las investigaciones necesarias para dar con los responsables.

Según informó Citytv, los presuntos implicados quedaron registrados en las cámaras de seguridad del estudio, material que podría ser clave para identificar a los responsables y avanzar en el proceso investigativo.

