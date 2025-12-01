La travesía deportiva de la subida al peaje de Patios, ubicada en el kilómetro 6,8 de la vía Bogotá-La Calera, se ha consolidado como un emblema para los ciclistas de la capital del país. Recorrida por aproximadamente 5.000 ciclistas cada domingo, esta ruta supera la cantidad de vehículos particulares que frecuentemente la transitan, según datos del Distrito.

En los últimos años, el incremento de ciclistas en la vía ha traído asociado desafíos en términos de seguridad vial, convivencia vehicular y robo de bicicletas. Según la propia Alcaldía, desde 2014, se ha registrado un constante aumento en accidentes con ciclistas en la vía.

Precisamente, este fin de semana, en el marco de la maratón en Bogotá, un ciclista que iba ascendiendo el alto sufrió un problema cardiaco con un infarto que le dio cuando iba montado en su bicicleta y lamentablemente falleció en el lugar, según informó Caracol Radio. De hecho, lo grave del asunto es que esta situación se hubiese podido evitar si en el recorrido hubiesen ambulancias, pues no hubo ninguna para atenderlo. Los deportistas piden más apoyo médico en medio del trayecto, ya que sucesos como estos se podrían volver a presentar.

No obstante, las preocupaciones de los ciclistas no se detienen con la seguridad vial. Los robos se han convertido en una amenaza para quienes suelen frecuentar esta subida, especialmente considerando que algunas bicicletas pueden llegar a valer más de 10 millones de pesos.

Por otro lado, los domingos la vía se convierte en un vivo desfile de desafío y competencia, con un estimado de más de 12.000 viajes de ida y vuelta en bicicleta, sobre todo los fines de semana, que se convierte en todo un ritual para muchos deportistas de la capital este punto.

