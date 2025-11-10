Un impactante intento de secuestro ocurrió en Ciudad Bolívar, sur de Bogotá, y quedó grabado por una cámara de seguridad. Un menor de 13 años fue intimidado por unos sujetos, pero un motociclista que cruzó por el sector evitó que ocurriera un hecho más grave.

Según contó la madre del joven en Citytv, el incidente ocurrió el pasado jueves 6 de noviembre sobre las 6 de la mañana, cuando el menor se dirigía al colegio en el barrio Potosí. Lo que detalló la madre después es lo que se observó en el video: su hijo bajó por el andén de una calle empinada, mientras un carro blanco disminuía su velocidad y de la parte trasera de este descendió un hombre, quien se acercó al joven vestido con uniforme verde, para intimidarlo.

Enseguida, el menor retrocedió por el peligro que tenía presente. Sin embargo, la grabación evidenció que el sujeto, en cuestión de segundos, subió nuevamente al vehículo, el cual se fue inmediatamente de la zona.

Antes de montarse, el hombre que amenazó al menor manoteó hacia una zona que no queda en la imagen de la cámara de seguridad y de la que aparece un motociclista, quien se atravesó entre el carro y el menor. Aunque el video no muestra que dicho hombre trate de alegar, y es posible que no se haya percatado de la grave situación por la que transitó, la madre del menor aseguró que fue él quien impidió el posible secuestro.

“Gracias a que un motociclista iba subiendo en el momento. Impide la acción y los tipos huyen”, dijo la mujer en Citytv.

El conductor de la moto siguió su camino y no se detuvo a verificar cómo estaba la víctima, por lo que es posible que no se haya enterado de lo ocurrido. Por su parte, el menor quedó asustado y, según sus familiares, sigue conmocionado por el secuestro fallido.

Ahora, la madre contó en el medio citado que su familia vive un doble drama porque, desde que expusieron lo que vivió el joven de 14 años, han recibido intimidaciones de personas anónimas que le exigen que elimine el video de redes sociales.

