Una tragedia pasional fue lo que ocurrió en la noche de este lunes 22 de septiembre en Bogotá, más exactamente en una de las calles del barrio La María, en la localidad de San Cristóbal, donde un menor de 16 años asesinó a un joven de 20 por una aparente escena de celos que no pudo controlar, según informó el periodista ‘Gato’ Gómez, de Olímpica Stereo.

La víctima fue identificada como Joseph David Zapata y se encontraba en compañía de una joven, quien al parecer hace poco había entablado una relación sentimental con el menor de edad, sin pensar que esta historia terminaría en un trágico desenlace con un asesinato, de acuerdo con la citada cadena radial.

Dicha cita se cuadro en la carrera 2 con calle 8 sur, donde permanecieron un buen rato bastante acaramelados, cuando de repente apareció el menor de edad y al ver a su amada con otro hombre se llenó de rabia, sacó un puñal y atacó sin piedad a Zapata, causándole una herida fulminante en el pecho, lo que ocasionó su muerte inmediata en el punto, de acuerdo con la emisora.

El menor homicida fue capturado en flagrancia y el CTI de la Fiscalía abrió la investigación respectiva e hizo el correspondiente levantamiento del cuerpo. De igual manera, a la joven se le prestó acompañamiento psicológico luego de lo sucedido con su pretendiente, según el informe periodístico.

