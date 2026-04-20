El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció varias horas después del violento ataque ocurrido durante las grabaciones de la serie ‘Sin senos sí hay paraíso’ en el sector de Los Laches, localidad de Santa Fe, y anunció medidas urgentes para atender la situación de seguridad en la ciudad.
(Vea también: Productora rompe el silencio tras ataque en grabación en Bogotá; se conocieron detalles del hecho)
El hecho, registrado el sábado 18 de abril en medio de un rodaje en espacio público, dejó víctimas mortales tras una agresión con arma blanca que desató una riña.
Sobre lo ocurrido, el mandatario aseguró: “Bogotá vivió este fin de semana una nueva tragedia, un nuevo hecho gravísimo de violencia, sin sentido”, y expresó su solidaridad con las familias afectadas y con el sector audiovisual.Lee También
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Mañana, a primera hora, he citado una reunión extraordinaria de seguridad para evaluar el terrible caso de ayer en Santa Fe y otros hechos de violencia en Bogotá. pic.twitter.com/FKI6yjQgu6
— Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) April 20, 2026
Qué pasó con la grabación de ‘Sin senos si hay paraíso’
Galán también indicó que, según la información preliminar de la Policía, no se trataría de un hurto ni de un caso de sicariato, sino de un episodio de intolerancia.
En ese sentido, pidió priorizar la investigación para esclarecer completamente lo sucedido y ordenó acompañamiento a la persona que resultó herida, con seguimiento desde la Secretaría de Salud.
Como respuesta institucional, el alcalde confirmó que fue convocado un consejo de seguridad para la mañana del lunes 20 de abril, con el objetivo de revisar este caso y otros hechos recientes de violencia en la ciudad, en coordinación con autoridades como la Policía y la Fiscalía.
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