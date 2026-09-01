El video en el que aparecen unas escaleras diseñadas por Rogelio Salmona siendo demolidas abrió una discusión. En entrevista con El Tiempo, María Elvira Madriñán, viuda del reconocido arquitecto, subrayó la dimensión patrimonial del caso: advirtió que toca la protección del patrimonio.

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Según explicó Madriñán, las escaleras no eran un elemento cualquiera, pues pertenecían a una obra declarada Bien de Interés Cultural del ámbito distrital. Por eso, su demolición tiene una dimensión distinta a la de cualquier cambio dentro de una propiedad privada, ya que existen valores y atributos que deben preservarse en el tiempo.

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La arquitecta recordó el alcance de la obra de Salmona, cuyo legado ha recibido reconocimientos nacionales e internacionales. Además, señaló que ante la Unesco ya fue presentado un expediente para buscar que cuatro de sus obras sean incluidas como Patrimonio Mundial, una muestra de la importancia de ese legado.

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El debate, sin embargo, también pasa por una pregunta incómoda: ¿qué ocurre cuando el dueño de un inmueble no comparte la propuesta arquitectónica? De acuerdo con lo dicho por Madriñán al diario, que una propiedad sea privada no significa que pueda modificarse sin restricciones cuando existe una declaratoria patrimonial.

Madriñán explicó que quienes adquieren un inmueble con esa condición conocen que existen limitaciones para intervenirlo. Esa información aparece en documentos como el certificado de libertad y tradición; aunque la arquitecta reconoció que una persona sin formación especializada puede desconocer las implicaciones de esa declaratoria.

Precisamente, la viuda de Salmona puso el foco en el desconocimiento de los bienes de interés cultural. A su juicio, la polémica puede servir para que más personas comprendan qué significa adquirir una propiedad con protección patrimonial y cuáles son las reglas que deben tenerse en cuenta antes de modificarla.

El caso también puso sobre la mesa las posibles consecuencias legales. Cabe mencionar que la Ley 397 de 1997 contempla sanciones para quienes afecten bienes de interés cultural patrimonial y que determinadas faltas pueden llevar, en casos de este tipo, a multas de hasta 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

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