Escrito por:  Redacción Bogotá
Ago 7, 2025 - 10:46 pm

En la noche de este jueves 7 de agosto de 2025 se presentaron fuertes lluvias en varias localidades de Bogotá. Esto en medio del puente festivo por la conmemoración de la batalla del puente de Boyacá.

(Vea también: Este sería el detonante de desmanes en el Movistar Arena; mujer es señalada de iniciar todo)

Las precipitaciones inundaron varias calles y, en algunos puntos, fue necesaria la intervención del cuerpo oficial de bomberos que, a través de motobombas, trabajaron para evacuar el agua. Así lo dio a conocer Caracol Radio.

De acuerdo con Bomberos Bogotá, los puntos más afectados fueron:

Lee También
  •  Carrera 78 con calle 42G Sur
  • Calle 57 Sur con carrera 81C
  • ⁠Carrera 51 con calle 37 Sur
  • Calle 57 con carrera 9E
  • Diagonal 5D con carrera 44A.

Otros puntos afectados por lluvias en Bogotá

Más temprano, hacia las 7:00 p. m., la Secretaría de Tránsito de Bogotá informó sobre inundaciones en la carrera 9 con calle 140 (localidad de Usaquén).

Otro punto afectado a esa misma hora fue en la avenida Circunvalar con calle 85, localidad de Chapinero. Sin embargo, la situación fue controlada y no se presentaron mayores afectaciones a vehículos o viviendas.

 

* Pulzo.com se escribe con Z

LO ÚLTIMO