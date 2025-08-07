En la noche de este jueves 7 de agosto de 2025 se presentaron fuertes lluvias en varias localidades de Bogotá. Esto en medio del puente festivo por la conmemoración de la batalla del puente de Boyacá.
(Vea también: Este sería el detonante de desmanes en el Movistar Arena; mujer es señalada de iniciar todo)
Las precipitaciones inundaron varias calles y, en algunos puntos, fue necesaria la intervención del cuerpo oficial de bomberos que, a través de motobombas, trabajaron para evacuar el agua. Así lo dio a conocer Caracol Radio.
De acuerdo con Bomberos Bogotá, los puntos más afectados fueron:
- Carrera 78 con calle 42G Sur
- Calle 57 Sur con carrera 81C
- Carrera 51 con calle 37 Sur
- Calle 57 con carrera 9E
- Diagonal 5D con carrera 44A.
⚠️ Nuestros bomberos 🚒 han realizado trabajos con motobombas para bajar el nivel del agua, luego de que las lluvias 🌧️ generaran incidentes en:
1. Cra 78 con Clle 42G Sur
2. Clle 57 Sur con Cra 81C
3. Cra 51 con Clle 37 Sur
4. Clle 57 con Cra 9E
5. Dg 5D con Cra 44A
— Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) August 8, 2025
Otros puntos afectados por lluvias en Bogotá
Más temprano, hacia las 7:00 p. m., la Secretaría de Tránsito de Bogotá informó sobre inundaciones en la carrera 9 con calle 140 (localidad de Usaquén).
Otro punto afectado a esa misma hora fue en la avenida Circunvalar con calle 85, localidad de Chapinero. Sin embargo, la situación fue controlada y no se presentaron mayores afectaciones a vehículos o viviendas.
[07:47 p.m.] #MovilidadAhora |Debido a las lluvias en el norte de la ciudad, se presenta inundación en la carrera 9 con calle 140, localidad de Usaquén.
¡Transita con precaución por esta zona!⚠️ pic.twitter.com/hc3DyH39v9
— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) August 8, 2025
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO