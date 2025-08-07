En la noche de este jueves 7 de agosto de 2025 se presentaron fuertes lluvias en varias localidades de Bogotá. Esto en medio del puente festivo por la conmemoración de la batalla del puente de Boyacá.

Las precipitaciones inundaron varias calles y, en algunos puntos, fue necesaria la intervención del cuerpo oficial de bomberos que, a través de motobombas, trabajaron para evacuar el agua. Así lo dio a conocer Caracol Radio.

De acuerdo con Bomberos Bogotá, los puntos más afectados fueron:

Carrera 78 con calle 42G Sur

Calle 57 Sur con carrera 81C

⁠Carrera 51 con calle 37 Sur

Calle 57 con carrera 9E

Diagonal 5D con carrera 44A.

Otros puntos afectados por lluvias en Bogotá

Más temprano, hacia las 7:00 p. m., la Secretaría de Tránsito de Bogotá informó sobre inundaciones en la carrera 9 con calle 140 (localidad de Usaquén).

Otro punto afectado a esa misma hora fue en la avenida Circunvalar con calle 85, localidad de Chapinero. Sin embargo, la situación fue controlada y no se presentaron mayores afectaciones a vehículos o viviendas.

