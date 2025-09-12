Este viernes 12 de septiembre, la localidad de Fontibón vive una compleja situación de movilidad a causa de una inundación en uno de los corredores más transitados de la ciudad. De acuerdo con registros en redes sociales, la emergencia se presentó en la avenida Centenario con carrera 128, donde una tubería de agua se rompió.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, personal del Acueducto de Bogotá ya se encuentra trabajando en el punto crítico, con el objetivo de restablecer el servicio y proteger tanto a conductores como a peatones. El daño ha obligado a restringir parcialmente el paso vehicular, lo que ha provocado largas filas en ambos sentidos de la vía.

El nivel del agua ha cubierto parte de la calzada, obligando a los vehículos a circular lentamente. Entretanto, las autoridades de tránsito están presentes en la zona para controlar el flujo y minimizar el impacto en la movilidad. Sin embargo, se estima que los trabajos de reparación tarden varias horas, dependiendo del clima y la magnitud de la afectación.

Desde movilidad sugieren algunas observaciones para quienes se movilizan por el sector. Las autoridades piden evitar la zona siempre que sea posible, para no contribuir con más congestión. Además, los conductores deben reducir la velocidad y mantener distancia entre vehículos para evitar choques en el pavimento mojado.

A los peatones se les sugiere no intentar cruzar por zonas inundadas, ya que el agua acumulada puede ocultar huecos o causar resbalones. Finalmente, se aconseja que motociclistas y conductores de vehículos bajos eviten completamente el paso por el área afectada, debido a que el agua podría dañar sus sistemas y dejarlos varados en plena vía.

