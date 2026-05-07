En medio de operativos de seguridad en Bogotá, hubo alerta porque hallaron un dron con explosivos cerca al aeropuerto El Dorado, en la base militar de Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam, ver mapa).

Sigue a PULZO en Discover

Se trata de un dron con explosivos improvisados ubicado en la localidad de Kennedy. Estaba ubicado en inmediaciones del río Bogotá y a unos 5,4 kilómetros de la rampa militar del Comando Aéreo de Transporte Militar, según datos replicados por Bluradio.

Contaba con un sistema de adecuación no convencional con fibra óptica paraguiado, una modalidad que de acuerdo con las autoridades pretende evadir los sistemas de inhibición electrónica.

Según información preliminar, el artefacto sería del frente Carlos Patiño, una de las estructuras de las Disidencias de las Farc, que se movilizan en el departamento del Cauca.

Este hallazgo se presentó después de que la Fiscalía de Popayán suministró la información sobre posibles coordenadas de lanzamiento en Bogotá, además de que en la zona encontraron elementos del tipo cambuche.

Labores de correlación de imágenes y rastreo permitieron que las autoridades dieran con el paradero del dron adaptado con la batería y la carga explosiva separada del fuselaje.

Las inspección técnica permitió que expertos hallaran una compleja adecuación artesanal compuesta por tubería plástica, cableado especial y un carrete de fibra óptica conectado al sistema de guiado.

El explosivo estaba contenido en un tubo de PVC con detonador improvisado en jeringa y llevaba a aproximadamente 258 gramos de un dispositivo C4.

Las autoridades llevaron a cabo la detonación controlada del artefacto en cuestión, para luego entregar los elementos al CTI de la Fiscalía para adelantar los actos urgentes y la cadena de custodia.

¿Dónde denunciar una sospecha de terrorismo en Colombia?

Denunciar cualquier sospecha de terrorismo en Colombia es una obligación ciudadana fundamental para proteger la vida y la infraestructura del país. Las autoridades han dispuesto canales seguros que garantizan la reserva de la identidad del denunciante.

Ante cualquier objeto sospechoso, actividad inusual o conocimiento de planes delictivos, es vital actuar con rapidez y precisión. La información oportuna permite que los organismos de seguridad neutralicen amenazas antes de que se materialicen.

Para reportar actos o amenazas de terrorismo, usted puede utilizar los siguientes canales oficiales habilitados de manera permanente:

Llamar inmediatamente a la Línea de Emergencias 123, disponible las 24 horas en todo el territorio nacional para coordinar una respuesta inmediata.

Comunicarse con la Línea 147 del Gaula Militar para denunciar actividades relacionadas con grupos armados organizados y extorsión terrorista.

Utilizar la Línea 122 de la Fiscalía General de la Nación para interponer denuncias formales sobre hechos delictivos o planes de atentados conocidos.

Acceder al portal “¡A Denunciar!” de la Policía Nacional y la Fiscalía, donde podrá registrar información detallada de manera virtual y segura.

Contactar a la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL) a través de sus oficinas regionales si posee datos sobre estructuras criminales específicas.

Acudir de forma presencial a cualquier Unidad de Reacción Inmediata (URI) o estación de policía cercana para brindar su declaración ante investigadores especializados.

* Pulzo.com se escribe con Z