Una operación de las autoridades en Bogotá permitió capturar a nueve personas vinculadas con redes de microtráfico y extorsión. Varias de estas personas estarían conectadas con el ‘Tren de Aragua’.

La primera intervención se centró en Los Lobos, una subestructura de la banda principal que operaba en el parque de Los Hippies, en la localidad de Chapinero. Allí, cinco personas fueron detenidas por vender sustancias como marihuana, tussi y cocaína, aprovechando el alto flujo de personas en la zona.

La segunda parte del operativo se ejecutó en las localidades de Bosa y Kennedy, donde fueron capturados cuatro presuntos extorsionistas, tres de nacionalidad venezolana y una colombiana, quienes presuntamente amenazaban a comerciantes de la zona.

Duro golpe contra el ‘Tren de Aragua’ en Bogotá. Cayeron: ✅‘Jhonatican’, jefe de la organización en Chapinero, quien habría participado en el lanzamiento de una granada el 25 de mayo en esta localidad.

✅Cuatro criminales que extorsionaban a comerciantes en Kennedy y Bosa.… pic.twitter.com/Bdvd3ZTUNg — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) August 15, 2025

Sumado a esto, la Policía dio a conocer las interceptaciones telefónicas y videos en los que se evidencia cómo intimidaban a sus víctimas.

“Usted me dirá entonces si va a tocar por las malas, usted vio ya que ahí le dejé un regalito ayer”, dice uno de los mensajes de texto obtenidos por las autoridades.

Los criminales exigían hasta 10 millones de pesos a cambio de no atentar contra los dueños de los negocios o sus familias.

Así mismo, se conoció un video en el que uno de los delincuentes llega en bicicleta al local de una víctima y deja un paquete intimidante, al que se refería como un “regalito”. Estos métodos eran empleados para sembrar el miedo y presionar el pago de extorsiones.

Los cuatro capturados por este delito deberán responder por extorsión agravada y ya fueron enviados a prisión, según la decisión de un juez de control de garantías. La Policía y la Secretaría de Seguridad informaron que en lo corrido del año se ha logrado la captura de 47 integrantes del ‘Tren de Aragua’ solo en Bogotá.

