La presencia de panales de abejas en viviendas, parques o árboles de Bogotá suelen preocupar a los ciudadanos. Sin embargo, las autoridades distritales insisten en que lo primero es mantener la calma y evitar cualquier acción que pueda alterar a los insectos. Lanzar piedras, usar palos o intentar retirarlas por cuenta propia puede provocar que se sientan amenazadas y ataquen, poniendo en riesgo a la comunidad.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “Nuestro ‘Punch'”: este es el mono que se aferra a peluche en Neiva; fue separado de su madre)

Según el llamado de la Alcaldía, cuando se detecta un enjambre en el tejado de una casa, en un árbol o en el espacio público, se debe reportar de inmediato a la línea de emergencias 123. Si las abejas se encuentran dentro de una vivienda o en el interior de una estructura, el caso es atendido por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, que cuenta con personal capacitado para realizar la extracción segura.

Los bomberos utilizan trajes especiales elaborados en material grueso y acolchado que cubren todo el cuerpo, desde los pies hasta la cabeza, con el fin de evitar picaduras. El procedimiento se hace con técnicas que protegen tanto a las personas como a las abejas, ya que el objetivo no es exterminarlas sino trasladarlas sin causarles daño.

Lee También

Para recoger el enjambre, el uniformado identifica el fragmento del panal donde se encuentra la abeja reina. Ese segmento es introducido en una caja o caneca, y el resto de abejas ingresan al recipiente atraídas por las feromonas. En algunos casos se emplea humo controlado para dispersarlas momentáneamente y facilitar la maniobra.

(Lea también: Geóloga de la Universidad Nacional murió de forma sorpresiva: fue atacada por enjambre de abejas)

Una vez finaliza la recolección, las abejas son entregadas a apicultores, quienes las trasladan a zonas adecuadas para la producción de miel. De esta manera, el Distrito busca atender los reportes ciudadanos sin afectar el equilibrio ambiental, recordando que estos insectos cumplen un papel fundamental en la polinización y la conservación de los ecosistemas.

* Pulzo.com se escribe con Z