La inseguridad en Bogotá sigue siendo uno de los principales problemas que afecta a los ciudadanos, pues ahora en cualquier sector de la ciudad y sin importar la hora se presentan hurtos, amenazas, extorsiones y mucho más.

De hecho, la ciudadanía muchas veces señala a la Policía Nacional, pero lo cierto es que casi siempre sí hacen su trabajo capturando a los implicados, pero el sistema judicial es el que falla porque normalmente deja a los delincuentes en libertad.

Eso, de hecho, fue lo que pasó en las últimas horas en Bogotá, pues dos delincuentes fueron detenidos mientras robaban una camioneta, pero un juez los dejó en libertad.

Según comentó el teniente coronel Julio Cesar Botero, comandante de la estación de Policía de Ciudad Bolívar, en las últimas horas las autoridades fueron informadas de que dos hombres habían hurtado una camioneta, por lo que se comenzó con un plan para perseguirlos y capturarlos.

Gracias al rápido actuar de los agentes y la comunidad, estos hombres fueron detenidos, aunque después fueron golpeados por algunas personas antes de que las autoridades se los llevaran.

Al hacer la respectiva identificación, se conoció que entre los dos hombres sumaban 17 delitos registrados. El primero tenía diez anotaciones por hurto calificado, violencia intrafamiliar, lesiones personales y constreñimiento. El segundo, por su parte, tenía siete anotaciones por delitos como hurto, falsedad marcaria, lesiones personales y tráfico de estupefacientes.

Más allá de esto y que fueron detenidos en condición de flagrancia, un juez simplemente decidió dejarlos en libertad, lo cual causó mucha indignación entre la comunidad porque lo más seguro es que sigan delinquiendo tanto en esa localidad como en el resto de la ciudad.

Así lo explicó la Policía Nacional:

Y es que según la Policía, en lo que va del año ya se ha logrado la captura de 2.600 personas y la recuperación de 202 vehículos, pero muchos de esos detenidos fueron dejados en libertad por determinación de la justicia.

