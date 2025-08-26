Los puentes vehiculares que se van a derrumbar, como consecuencia de las obras de la nueva calle 13 de Bogotá, son el que se encuentra en la avenida Las Américas con carrera 50 y el de la calle 13 con carrera 50, en Puente Aranda.

La implosión de estas dos estructuras, dijo el IDU a Red Más Noticias, se daría cuatro semanas después de que se implemente el plan de manejo de tráfico, que está programado para septiembre. Así las cosas, los puentes se tumbarían en octubre de 2025, si todo sale según el cronograma.

El proyecto de la nueva calle 13 contempla que en esa zona que dejan los puentes se construya una glorieta que permita conectar a la carrera 50, calle sexta, calle 13 y Las Américas.

Cómo quedará la nueva calle 13 de Bogotá

El proyecto contempla la ampliación de este corredor, por el que además varios ciudadanos de Cundinamarca entran y salen de la capital colombiana. La idea es que se construyan 10 carriles, cuatro mixtos y dos exclusivos para los buses de Transmilenio, así como 14 estaciones del sistema de transporte público de Bogotá y un patio para buses biarticulados, indicó la Alcaldía de Bogotá.

Esta obra se ejecutará en siete lotes, que van desde la carrera 50 hasta el río Bogotá, y beneficiará a nueve millones de personas, de acuerdo con el IDU, teniendo en cuenta que no solamente la utilizarán los ciudadanos de la capital, sino aquellos que vienen de municipios aledaños, como Mosquera y Madrid, en Cundinamarca.

Asimismo, más de 260.000 residentes de las UPZ Granjas de Techo, Zona Franca, Fontibón, Castilla, Zona Industrial, San Rafael, Bavaria, Fontibón San Pablo, Tintal Norte, y Puente Aranda —de las localidades de Fontibón Kennedy y Puente Aranda—serán beneficiarios directos de las obras.

