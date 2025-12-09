La Alcaldía de Bogotá informó que puso en marcha una plataforma que permite a los ciudadanos seguir de cerca el uso de los recursos públicos. Según la Secretaría General, la herramienta, llamada Mapa de Inversiones de Bogotá, ofrece acceso directo a datos sobre presupuesto y contratos, con el fin de facilitar el control por parte de los habitantes de la capital. La administración distrital explicó que este sistema hace parte de la estrategia Datos para la Transparencia y busca ampliar el acceso a la información pública.

¿Qué tiene la plataforma de seguimiento a inversiones públicas en Bogotá?

El Distrito señaló que la plataforma incluye datos del presupuesto anual, más de 1.100 proyectos, más de 70.000 contratos vigentes y un total de 38,8 billones de pesos distribuidos en diversas áreas. De acuerdo con la Alcaldía, esta apertura del detalle financiero se presenta como un avance en transparencia, especialmente al coincidir con el Día Internacional contra la Corrupción.

La administración indicó que la herramienta hace parte de un enfoque pedagógico que busca acercar la información a cualquier persona. Según el Distrito, el programa web incluye explicaciones simples, apoyos gráficos y una navegación pensada para usuarios con baja visión. La Secretaría Distrital agregó que este enfoque busca que la ciudadanía comprenda conceptos técnicos sobre presupuesto, inversión pública y contratos.

El Distrito también destacó que el desarrollo del Mapa de Inversiones de Bogotá contó con aportes de organizaciones de la ciudadanía mediante talleres y espacios participativos. La Alcaldía de Bogotá afirmó que este proceso de co-creación abrió una ruta para que la herramienta siga ajustándose con el tiempo, incorporando funciones nuevas y espacios de capacitación. La administración sostuvo también que esta evolución apunta a fortalecer el seguimiento ciudadano de los recursos públicos.

¿Cómo ingresar a la página web de inversiones públicas en Bogotá?

Cualquier persona puede revisar información filtrada por localidades, así como el estado y origen de los proyectos. Según el Distrito, esta consulta puede hacerse desde dispositivos móviles o computadores a través del sitio web gobiernoabiertobogota.gov.co/mapa-inversiones, donde la ciudadanía encuentra proyectos activos en educación, salud, movilidad, seguridad, ambiente y otros sectores clave de la ciudad.

