Durante la noche de este jueves, una manifestación avanza por la calle 26 con avenida Caracas, provocando caos y afectaciones a la operación de Transmilenio en Bogotá, especialmente en el sentido oriente-occidente de este importante corredor vial.

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De acuerdo con los reportes de la Secretaría de Movilidad, los participantes de la protesta ocupan tanto el carril mixto como el exclusivo del sistema, situación que ha obligado a implementar cambios en la operación del sistema de transporte.

Como medida para mitigar el impacto en la circulación, se recomendaron desvíos por la calle 19 y la calle 45. Además, agentes civiles de tránsito permanecen en la zona para acompañar la movilización y agilizar el tráfico.

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Algunos videos difundidos en redes sociales muestran a varios participantes ubicados sobre grúas y a otros lanzando bengalas durante el desarrollo de la jornada.

Las imágenes causan preocupación entre usuarios, mientras en el sector se mantiene la afectación a la movilidad y la presencia de autoridades que acompañan el corredor vial para intentar normalizar el tráfico.

Mientras tanto, las protestas continúan desplazándose en sentido oriente–occidente, con fuerte impacto sobre la operación del sistema de transporte y el flujo vehicular en uno de los principales ejes de la ciudad.

Actualización ⏰#TMAhora: (8:53 p.m.) 📍Carrera séptima con calle 26 🚨Aglomeración toma el carril mixto y exclusivo sobre la calle 26 al occidente, los servicios se operan por la calle 13 ambos sentidos, en Universidades se permite el ingreso para tomar el túnel hacia las… pic.twitter.com/wg9ulAJjTp — TransMilenio (@TransMilenio) June 19, 2026

Transmilenio se pronunció por marchas que afectan operación en calle 26

De acuerdo con la entidad, la situación afecta a más de 51.000 usuarios de TransMilenio. Entre las acciones adoptadas se encuentra la activación de un contraflujo sobre la avenida Caracas en sentido sur-occidente para facilitar el paso de los buses.

En el sector de Universidades también se permite el ingreso de usuarios al túnel que conduce hacia la estación Las Aguas, con el fin de mejorar la movilidad peatonal.

Por otra parte, la ruta KL10 está siendo desviada por la avenida Caracas, mientras que los servicios K86 y P85 continúan su recorrido por la calle 19 para incorporarse posteriormente a la avenida Américas, según informó la operación del sistema.

Actualización ⏰#TMAhora: (8:53 p.m.) 📍Carrera séptima con calle 26 🚨Aglomeración toma el carril mixto y exclusivo sobre la calle 26 al occidente, los servicios se operan por la calle 13 ambos sentidos, en Universidades se permite el ingreso para tomar el túnel hacia las… pic.twitter.com/wg9ulAJjTp — TransMilenio (@TransMilenio) June 19, 2026

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