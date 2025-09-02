La violencia y la intolerancia siguen cobrando vidas en Bogotá. El más reciente caso que conmociona a la capital ocurrió en la localidad de Ciudad Bolívar, donde un joven de apenas 17 años perdió la vida en un presunto acto de intolerancia que comenzó por una situación cotidiana: la caída de un balón en un tejado ajeno.

El hecho tuvo lugar en el barrio El Paraíso y, según los testimonios de familiares, todo inició cuando la hermana del menor, de 13 años, fue agredida verbalmente al intentar recuperar el balón. Asustada y entre lágrimas, la niña buscó a su hermano mayor para contarle lo sucedido. El joven salió a mediar, pero terminó siendo atacado con arma blanca por uno de los vecinos implicados en la disputa.

(Vea también: [Video] Vendedora en Bogotá fue agredida por extranjeras en plena transmisión en vivo)

El ataque fue brutal. De acuerdo con el testimonio de los familiares, el joven recibió cortes en la cara, en una de sus manos y, finalmente, una puñalada en el pecho que resultó mortal. Aunque su tío intentó socorrerlo, las heridas fueron tan graves que no logró salvarle la vida.

La familia de la víctima también ha expresado su molestia por lo que consideran un caso de impunidad. La Policía Metropolitana de Bogotá capturó en un primer momento a un adulto y a un menor de edad señalados de estar implicados en el crimen; sin embargo, ambos fueron dejados en libertad días después.

“Dejaron al papá libre y a los días me entero que dejaron al otro menor libre. Hasta el momento dicen que todo está en investigación”, agregó la madre del joven.

Como si el dolor de la pérdida no fuera suficiente, la mujer denunció que desde entonces ha sido víctima de hostigamiento a través de redes sociales. Según explicó, han intentado vincular a su hijo con presuntas ollas de microtráfico del sector, pese a que, asegura, no tenía relación alguna con esas actividades. “Quieren hacerle creer a la gente que mi hijo era parte de una de ellas”, concluyó.

* Pulzo.com se escribe con Z

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.