En plena hora pico de este viernes 12 de septiembre se presentó un accidente múltiple en la localidad de Los Mártires, que ha provocado serias afectaciones a la movilidad en el centro de la capital.

Según información preliminar, el siniestro ocurrió en la avenida de Los Comuneros con carrera 26, en sentido oriente-occidente, e involucra cinco automóviles particulares y dos motocicletas. El choque ha obligado a las autoridades a cerrar parcialmente dos carriles de la vía, lo que ha desencadenado congestión vehicular en este importante corredor vial.

De acuerdo con las imágenes difundidas en redes sociales, se ve que varios de los vehículos tuvieron afectaciones. Entre ellos, una camioneta gris que chocó la parte de adelante contra una motocicleta que se ve en el piso.

Al lugar llegaron unidades de tránsito y servicios de emergencia, quienes atienden la situación y evalúan posibles heridos. Aunque hasta el momento no se ha confirmado el número exacto de personas lesionadas, se recomienda a los conductores evitar el sector y tomar vías alternas.

[06:03 p.m.] #AEstaHora | Siniestro múltiple en la localidad de Mártires, entre cinco automóviles y dos motociclistas en la Av. Comuneros con Cra. 26, sentido oriente-occidente.❌ Afectación de dos carriles de tres. 🚨@BomberosBogota, @TransitoBta y ambulancia en el punto. pic.twitter.com/GVeNeffX0I — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) September 12, 2025

Se espera que próximamente las autoridades den a conocer cuáles fueron las causas del accidente. Entre tanto, el personal operativo trabaja para despejar la vía lo antes posible y restablecer la circulación con normalidad.

Se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen un parte oficial sobre el estado de los vehículos, los posibles daños materiales y la condición de los involucrados.

