Este martes 26 de agosto de 2025, la movilidad en Bogotá está marcada por la aplicación de la medida de pico y placa y por un cierre vial importante en el occidente de la capital.
La restricción para vehículos particulares rige desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m., y permite la circulación únicamente de carros cuyas placas terminan en 6, 7, 8, 9 y 0.
📢#Atención | ⚠️Continuan las maniobras de levantamiento de residuos químicos y limpieza de calzada en la localidad de Fontibón. 🚒
🚩Carrera 70 con Av. La Esperanza.@BomberosBogota 👨🚒 https://t.co/2K3zPrBaBw pic.twitter.com/pOjaAJ3Zb5Lee También
Para los taxis, la medida aplica de 5:30 a. m. a 9:00 p. m., autorizando la movilidad de aquellos con placas finalizadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.
Las autoridades recuerdan que los conductores que deseen estar exentos de la restricción pueden acceder al programa Pico y Placa Solidario, un beneficio que se tramita exclusivamente en la página oficial de la Secretaría de Movilidad.
En cuanto a las novedades viales, la avenida Esperanza, en sentido Oriente-Occidente, permanecerá cerrada durante 24 horas debido al volcamiento de una tractomula que obligó a realizar labores de limpieza en la zona.
Desde la madrugada de hoy, Bomberos de Bogotá y personal de tránsito se encuentran atendiendo la situación para garantizar la seguridad y el despeje del área afectada. Ante este cierre, se recomienda a los ciudadanos utilizar vías alternas como la calle 26 para evitar mayores congestiones en el sector.
