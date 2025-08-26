Este martes 26 de agosto de 2025, la movilidad en Bogotá está marcada por la aplicación de la medida de pico y placa y por un cierre vial importante en el occidente de la capital.

La restricción para vehículos particulares rige desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m., y permite la circulación únicamente de carros cuyas placas terminan en 6, 7, 8, 9 y 0.

Para los taxis, la medida aplica de 5:30 a. m. a 9:00 p. m., autorizando la movilidad de aquellos con placas finalizadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.

Las autoridades recuerdan que los conductores que deseen estar exentos de la restricción pueden acceder al programa Pico y Placa Solidario, un beneficio que se tramita exclusivamente en la página oficial de la Secretaría de Movilidad.

En cuanto a las novedades viales, la avenida Esperanza, en sentido Oriente-Occidente, permanecerá cerrada durante 24 horas debido al volcamiento de una tractomula que obligó a realizar labores de limpieza en la zona.

Desde la madrugada de hoy, Bomberos de Bogotá y personal de tránsito se encuentran atendiendo la situación para garantizar la seguridad y el despeje del área afectada. Ante este cierre, se recomienda a los ciudadanos utilizar vías alternas como la calle 26 para evitar mayores congestiones en el sector.

* Pulzo.com se escribe con Z