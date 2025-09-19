El municipio de Baranoa, Atlántico, amaneció conmocionado este viernes tras un ataque sicarial ocurrido en el barrio La Primavera, que dejó como saldo la muerte de una niña de 11 años y dos hombres heridos.

El hecho se registró hacia las 9:15 de la noche del jueves 18 de septiembre, en inmediaciones de la calle 22 con carrera 22, en el sector conocido como La Costeña. De acuerdo con las primeras versiones, los disparos estaban dirigidos contra dos hombres que resultaron lesionados, pero uno de los proyectiles impactó a la menor, quien se encontraba dentro de su vivienda.

La niña, hija de una médica muy reconocida en el municipio, fue trasladada de urgencia a un centro asistencial y posteriormente remitida a un hospital de mayor complejidad. Allí, el personal médico logró reanimarla tras un paro cardiorrespiratorio. Sin embargo, pese a los esfuerzos, la menor falleció debido a la gravedad de la herida.

Los dos hombres que serían los objetivos del ataque permanecen hospitalizados bajo observación. Hasta el momento, no se han revelado sus identidades.

La noticia se difundió rápidamente en las calles de Baranoa, donde vecinos y allegados expresaron tristeza y rechazo por lo sucedido. “Es un hecho que enluta a todo el municipio”, aseguró un residente del sector, quien también pidió a las autoridades reforzar la seguridad en la zona.

La Policía y la Fiscalía iniciaron un proceso investigativo para establecer los móviles del atentado y dar con los responsables. Entre las labores adelantadas se encuentran la recopilación de testimonios y la revisión de cámaras de seguridad del sector.

Aunque la principal hipótesis apunta a que el ataque iba dirigido contra los dos hombres heridos, las autoridades no descartan otras líneas de investigación.

