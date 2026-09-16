Por: EL PILON SA

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“Mocho”, como era conocido Gabriel Antonio Muñoz Vizcaíno, de 61 años, murió tras un violento ataque en el municipio de Bosconia, cuyas circunstancias han provocado gran conmoción en la comunidad. De acuerdo con la información revelada por la Sijín de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, el crimen fue ejecutado por una mujer que, en compañía de un motociclista, logró emboscar a su víctima en plena vía pública.

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El hecho quedó documentado por cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes, según precisaron las autoridades, se observa el momento en que la agresora, que viajaba como parrillera, desciende de la motocicleta y se aproxima a la víctima. Primero, se asegura de identificar la identidad de Muñoz Vizcaíno preguntando por él directamente. Luego, finge necesitar ayuda con una cadena de oro, solicitando al adulto mayor que la auxilie. Cuando este accede a colaborar, la mujer aprovecha el descuido y desenfunda un arma de fuego, disparando en múltiples ocasiones a quemarropa y causándole heridas graves en el abdomen, tórax, pierna izquierda y brazo derecho.

El hombre fue trasladado de inmediato a la Clínica Sinais Vitais, donde, a pesar de los esfuerzos médicos, falleció horas después a causa de la gravedad de los impactos de bala. Este modus operandi, basado en el engaño y la cercanía, generó un impacto aún mayor entre los habitantes de la zona.

En respuesta a la gravedad de lo ocurrido, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación pusieron en marcha una investigación detallada. Peritos judiciales analizan minuciosamente los registros audiovisuales recolectados, en busca de identificar los rasgos físicos de los atacantes, descifrar las placas de la moto utilizada y reconstruir la ruta de escape empleada por los criminales. Paralelo a este trabajo técnico, los investigadores han recopilado testimonios de vecinos y testigos presenciales, lo que podría contribuir a la elaboración de un retrato hablado de la mujer identificada como autora material del homicidio.

Además, las autoridades indagan sobre los posibles motivos detrás del ataque. Se busca establecer si existían amenazas previas en contra de Muñoz Vizcaíno o si se trató de un ‘ajuste de cuentas’ encargado por grupos delictivos presentes en el municipio. La invitación a la ciudadanía de Bosconia para que brinde información confidencial es urgente, pues cualquier dato podría ser clave para ubicar y capturar a los responsables de este acto violento y premeditado.

¿Qué detalles se conocen de la investigación por el asesinato de Gabriel Antonio Muñoz Vizcaíno en Bosconia?

De acuerdo con la Sijín de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, la investigación se centra en el análisis de videos de seguridad que registraron el crimen y en la recolección de testimonios de vecinos. Los peritos judiciales trabajan en la identificación de los autores materiales y en la reconstrucción de su ruta de escape. También se indaga el entorno de la víctima para establecer el posible móvil del homicidio.

¿Cuál es el modus operandi utilizado en el crimen de Gabriel Antonio Muñoz Vizcaíno según las autoridades?

Según los registros de la Policía Nacional, la mujer autora del ataque empleó un engaño inicial fingiendo necesitar ayuda con una cadena de oro, lo que facilitó que Muñoz Vizcaíno se acercara y bajara la guardia. Aprovechando ese momento de vulnerabilidad, la agresora le disparó en varias ocasiones a corta distancia, lo que evidencia una acción planificada y premeditada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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