En medio del luto por la muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez, comenzaron a aparecer en el mercado botellas de licor que usan su imagen sin ningún tipo de autorización. La situación llevó a la Industria Licorera de Caldas (ILC) a emitir una advertencia pública y a activar acciones ante las autoridades sanitarias.

La empresa informó que detectó la circulación irregular de botellas de Aguardiente Amarillo de Manzanares con una imagen alusiva al artista, quien falleció el 10 de enero de 2026 tras el accidente de la avioneta en la que viajaba cerca del municipio de Paipa, Boyacá, junto a su manager, su fotógrafo personal y parte de su equipo de trabajo.

Según la ILC, esas presentaciones no corresponden a ningún producto oficial. En su comunicado, la licorera fue enfática al señalar que no ha autorizado, producido ni distribuido ediciones especiales del aguardiente con la imagen de Yeison Jiménez.

Tu seguridad y el respeto por el legado de quienes nos acompañaron siempre será nuestra prioridad. Aclaramos que las botellas con la imagen de Yeison Jiménez que circulan actualmente no son un producto oficial de la Industria Licorera de Caldas. pic.twitter.com/mrsAfiWmF5 — Industria Licorera de Caldas (@LicoreraCaldas) January 30, 2026

Etiquetas falsas con la imagen de Yeison Jiménez

Ante lo ocurrido, la Industria Licorera de Caldas presentó una denuncia ante el INVIMA, luego de identificar material publicitario y comercial en el que aparece el Aguardiente Amarillo de Manzanares con una modificación no autorizada de su etiqueta.

De acuerdo con la información entregada por la empresa, la alteración consiste en la inclusión de una figura que representa la imagen del cantante, acompañada por el logo que identifica su nombre, sin el aval del titular del registro sanitario.

Adicionalmente, la licorera indicó que también se evidenció el uso indebido de la imagen del artista y de la marca en artículos promocionales, como sacos o porta botellas, los cuales tampoco cuentan con autorización oficial.

Cuándo saldrá el aguardiente en homenaje a Yeison Jiménez

En el comunicado, la ILC aclaró que cualquier eventual homenaje o edición conmemorativa relacionada con Yeison Jiménez —quien fue embajador de sus marcas— solo podría hacerse con la autorización de la familia, cumpliendo todos los requisitos legales y siendo anunciada exclusivamente a través de los canales institucionales de la empresa.

Mientras tanto, la licorera hizo un llamado a distribuidores, comerciantes y consumidores para adquirir sus productos únicamente en sitios autorizados y a denunciar cualquier presentación que presente modificaciones, imágenes o elementos no oficiales.

