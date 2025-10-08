La violencia e inseguridad en México está desbordada, pues basta ver lo que pasó con B-King y Regio Clown para darse cuenta que no hay seguridad porque los grupos criminales están controlando gran parte del territorio nacional.

De hecho, para hacer más gráfica esta complicada situación, en las últimas horas se conoció un video en el que un vendedor de helados fue atacado por dos sicarios que pasaron en una moto, dejándolo gravemente herido.

Tal como se puede ver en la transmisión que el mismo hombre estaba haciendo, el implicado se encontraba haciendo una denuncia por el mal estado de la vía y los baches que hay a la salida de Morelia, cuando de repente van pasando unos carros y unas motos y en una de esas, dos sujetos le disparan en, al menos, tres oportunidades.

De inmediato el hombre comienza a gritar y cae en el piso mientras la transmisión continúa, pues queda apuntando al cielo mientras se escuchan los lamentos del vendedor de helados.

Cuando puede retomar un poco el aliento, se escuche: “Te amo, ya me mataron, corazón (…) cuida a mis niños, mi amor; me mataron aquí en la salida a Morelia, se me está yendo el aliento, te amo (…) cuida a mis hijos, edúcalos”.

El video es bastante fuerte y por eso Pulzo se abstiene de publicarlo, pero si quiere verlo bajo su propia responsabilidad puede dar clic en el siguiente link.

Unos minutos después llegan personas a tratar de auxiliar al hombre, pues piden una ambulancia y le dan cuidados de primera necesidad, pero este, convaleciente y con mucha sangre, solo podía decir que se estaba yendo, lo cual crecía la preocupación.

Pasado el tiempo, el hombre fue llevado con vida a un hospital pese a tener tres heridas de bala: una en la pierna, otra en el glúteo y la última en la ingle. Afortunadamente lo pudieron atender a tiempo y ya se encuentra fuera de peligro.

Por lo pronto, las autoridades avanzan en las investigaciones para dar con el paradero de los dos sujetos, pues no es la primera vez que ocurre y por eso los ciudadanos piden ayuda para evitar más muertes en el país norteamericano.

