La advertencia lanzada por la Administración Federal de Aviación (FAA) llega en un momento especialmente delicado. En medio del creciente pulso entre Venezuela y Estados Unidos, que se agravó tras el envío del portaaviones más grande del mundo al Caribe, el organismo estadounidense pidió a aerolíneas y pilotos extremar la precaución al sobrevolar el espacio aéreo de Maiquetía.

El ‘Notam’ A0012/25, que hace referencia a un aviso para aviadores, advierte de un deterioro de la seguridad y un aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores, un contexto que podría representar riesgos para las aeronaves en todas las altitudes.

Según la comunicación oficial, las amenazas abarcan operaciones en vuelo, maniobras de llegada y salida e incluso lo que pueda ocurrir en los aeropuertos y en aeronaves en tierra.

Se tendrá que informar sobre vuelos a Venezuela

La FAA pidió a los operadores revisar la información ampliada publicada en su portal, donde detalla lineamientos para vuelos en zonas inestables, y ordenó que cualquier operación prevista en ese espacio aéreo sea informada con al menos 72 horas de antelación al correo oficial del organismo.

“Las amenazas podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes, incluso durante el sobrevuelo, las fases de llegada y salida del vuelo, y/o para los aeropuertos y las aeronaves en tierra”, añadió la entidad.

Aunque no hace referencia directa al clima político, la coincidencia de esta alerta con la mayor tensión bilateral en años refuerza la percepción de un entorno aéreo más vulnerable, en el que los movimientos militares y la inestabilidad regional obligan a elevar la vigilancia.

