El pasado miércoles Nicolás Maduro habló de un concierto en el estadio Monumental de Caracas por motivo de su cumpleaños, incluso dio fecha e invitó a sus simpatizantes.

Sin embargo, en un giro inesperado, el mandatario desmintió la información y aseguró que todo se trató de una broma alimentada, según él, por el gusto de los venezolanos por el “bochinche”.

“Como a la gente le gusta el bochinche, todo el mundo se lo creyó (…) tú no te imaginas, Delcy (Rodríguez), la cantidad de mensajes y llamadas que he recibido de artistas venezolanos, de música venezolana, de salsa, de rock, de reguetón, de todas las edades”, indicó Maduro a la cadena venezolana VTV.

Contradicción de Maduro por supuesto concierto para su cumpleaños

El rumor tomó fuerza luego de que Maduro publicara un video en Telegram anunciando un concierto masivo. La confusión escaló al punto de que músicos venezolanos e internacionales comenzaron a preguntar cuándo debían prepararse para presentarse en el evento.

Maduro incluso se mostró irónico al asegurar que tendría más asistentes que el concierto de Karol G. Pero un día después le dio la vuelta a sus declaraciones y afirmó que la fecha no debía centrarse en su cumpleaños, sino en la consulta popular promovida por el chavismo.

Aseguró que su celebración será simbólica e invitó a sus seguidores a compartir una torta y una bebida en sus hogares, convirtiendo —en sus palabras— a toda Venezuela en un “Monumental” colectivo.

Maduro insistió en que no habrá concierto, descartó el uso del Monumental para una fiesta de cumpleaños y pidió concentrarse en la consulta convocada. Su festejo, recalca, será sencillo y doméstico, según recogió Blu Radio.

Chiste del día: Maduro invitó a celebrar su cumpleaños en el Estadio Monumental de Caracas el domingo #23Nov con un concierto “Vamos a meter más gente que Karol G”, dijo el narcodictador al hacer el anuncio del concierto que será un día antes que se concrete el plazo del… pic.twitter.com/JASngIUXz3 — Jessica Vallenilla (@la_katuar) November 20, 2025

¿Maduro cambió de opinión tras indirecta desde Estados Unidos?

El sorpresivo cambio de opinión del sucesor de Hugo Chávez levantó suspicacias, primero por el tono serio con el que anunció el encuentro y segundo por un mensaje indirecto que dejó un exfuncionario de Donald Trump.

Se trata de una publicación en redes de Marshall S. Billingslea, exfuncionario del Departamento del Tesoro encargado de supervisar el financiamiento al terrorismo, quien publicó una fotografía del mencionado estadio.

La imagen, por sí sola, fue interpretada por muchos usuarios como una señal indirecta y una posible advertencia de que el lugar estaría bajo la mira de Estados Unidos.

